国家卫健委指导组已抵达舒兰

11日，吉林省卫健委发布10日0至24时疫情通报称，吉林省新增本地新冠肺炎确诊病例3例（吉林市），其中1例系由无症状感染者转为确诊病例。

根据通报，新增确诊病例均为10日吉林省通报的舒兰市确诊病例的密切接触者，其中2例现住址在吉林市，1例现住址在舒兰市（舒兰市隶属于吉林市）。

当天吉林省召开新闻发布会，通报舒兰疫情防控相关情况。会上通报，国家卫健委赴东北三省疫情防控情况指导组和国家疾控中心流调专家已于10日先后抵达吉林市、舒兰市。

吉林舒兰市市长金华在发布会上表示，按照高等级风险防控要求，舒兰全市全面进入战时状态，采取最严格的管控措施，全力以赴做好疫情防控工作。

45岁女子1传16 涉及两个省

5月7日，舒兰市报告吉林全省首例本土确诊病例,结束该省此前长达73天无本土病例的记录。继舒兰市首次出现本土确诊病例后，与其相关病例已增至16人。

根据吉林卫健委此前公布的确诊病例行动轨迹显示，5月7日，舒兰市一名45岁女性被诊断为新冠肺炎确诊病例，为舒兰市公安局洗衣工。

两天后，5月9日，舒兰市再次新增11例确诊病例，均为首次通报病例的关联病例，其中包括其爱人、大姐、二姐、三姐、三姐夫等亲属。5月10日，吉林全省新增本地确诊病例3例且同样是此前舒兰市确诊病例的密切接触者。

吉林省疾控中心传染病控制所所长赵庆龙介绍，截至目前吉林共报告15例确诊病例和1例无症状感染者，且疫情呈现高度的家庭聚集性和集体单位聚集性,“目前所有病例均可找到流行病学关联。”

而据辽宁沈阳此前通报，5月10日沈阳新增1例确诊病例，系舒兰市聚集性病例关联病例。

当地派出7个流调组以确定感染源头

据吉林卫健委此前通报，舒兰首例确诊病例无省外居住史、活动史，且暂时未发现境外、重点省份返吉人员接触史。因此，确认此次疫情的感染源头成为难题所在。

5月11日，吉林省政府副秘书长、省疫情防控工作指导组组长高材林在发布会上介绍，目前吉林省疫情防控工作领导小组已派出多名疾控专家，与吉林市、舒兰市的疾控骨干整合编组，分成7个流调小组，利用流行病学调查、大数据等多种手段，对确诊病例和无症状感染者展开全方位流行病学调查。截至目前的最新数据，全面排查2005人，追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者290人，均已按照要求采取相应隔离医学观察。

他表示，目前，调查仍在紧张进行中。“我们力争在最短的时间内查清传染源、疫情传播链条，为精准制定疫情防控措施提供有力依据，坚决阻断疫情传播途径。”

吉林省疾控中心传染病控制所所长赵庆龙补充称，溯源工作除进行现场排查和流行病学调查外，也要结合实验室结果来提供有力支撑，“我们也已将病例生物样本送至中国疾控中心进行全基因组测序，全力查找感染来源。”

吉林两地调整等级周边省市加强防控

5月11日，吉林市丰满区因新增2例本地新冠肺炎确诊病例，被调整为中风险等级。此前一天，吉林市舒兰市风险等级由中风险调整为高风险。

作为目前全国唯一一个高风险区域，舒兰市先后出台多项管控措施，包括对辖区所有社区、村（屯）实行封闭管理，对所有在舒人员开展地毯式排查，对国内重点地区和境外来（返）舒人员进行细致筛查等。

与此同时，与吉林市人员往来较多的周边城市也相继发布公告，加强防控措施。11日，吉林省省会长春市发文称， 要进一步做好高风险区来（返）人员管控工作，其中提到，4月26日后舒兰市旅居经历的来（返）长人员须在第一时间主动向社区（村屯）报告，自觉配合落实隔离管控措施。对舒兰市来（返）长人员，一律实行“集中隔离14天+居家单独隔离7天”的隔离措施，并在来长当天、第7天，第14天和解除居家隔离前进行四次核酸检测。

11日下午，辽宁省沈阳市发布公告称，对吉林市来沈返沈人员实行分级分类管理。对4月22日以来舒兰市来沈返沈人员，一律实行指定宾馆集中隔离观察14天，其间进行2次核酸检测。各类住宿服务机构不得接待4月22日以来吉林市来沈返沈人员，须告知其到属地指定宾馆集中隔离。（记者 孔令晗 高语阳）