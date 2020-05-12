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致敬新时代最可爱的“提灯女神”

乐兵

2020年05月12日08:24 来源：北京青年报

在国际护士节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国广大护士致以节日的祝贺和诚挚的慰问！习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，广大护士义无反顾、逆行出征，英勇无畏冲向国内国外疫情防控斗争第一线，为打赢中国疫情防控阻击战、保障各国人民生命安全和身体健康作出重要贡献，用实际行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。（相关报道见A3版）

新冠肺炎疫情发生后，广大护士白衣执甲、不负重托，展现出了非凡的勇气、责任和担当。面对病毒的威胁，他们义无反顾冲上疫情防控第一线，同时间赛跑，与病魔较量，顽强拼搏、日夜奋战，为抗击疫魔、救治病患付出了努力和汗水，他们中有的不幸被病毒感染，有的甚至献出了宝贵生命。广大护士坚强无私的抗疫奉献，体现了医者仁心的崇高精神，给患者带来希望，为战胜疫情注入强大力量。他们不愧是新时代的“提灯女神”，是公众和医患心中最可爱、最暖心的人。

在日常工作中，在疫情防控斗争中，广大护士用生命守护生命，用大爱诠释仁心。医疗服务是“三分治疗、七分护理”， 面对病毒的威胁，护士们“抛家弃子”，毅然出征，从发热门诊、隔离病区到手术室、实验室，处处留下了他们克服生理、心理上的各种困难，争分夺秒与病毒进行殊死搏斗的印记。他们放弃休假、放弃与家人的团聚，劝别人远离险地，自己却成为“逆行者”前往救援。广大护士在战“疫”中不畏艰险，在防病治病、救死扶伤，构建和谐医患关系中发挥着重要作用，托起了无数患者新的希望。

护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，护理在卫生健康事业中的作用会越来越突出。随着我国人口老龄化加剧，居家护理需求增长迅猛，“互联网+护理服务”等新型服务模式出现，也增加了对护理工作的需求。健康观念从重医疗向重全过程干预转变，医疗之前的预防和医疗之后的康复，护士发挥的作用往往比医生还大。护士职业会更受欢迎，真正成为社会的香饽饽，将是一种必然趋势。

疫情发生以来，习近平总书记多次就关心爱护医务人员作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、爱护。关爱新时代最可爱的“提灯女神”， 职能部门和医疗机构要全面落实有关待遇，提供完备的服务和保障，帮助护士解决实际困难和问题，免除后顾之忧。各级党委和政府要关心爱护广大护士，把加强护士队伍建设作为卫生健康事业发展重要的基础工作来抓，完善激励机制，支持优秀护士长期从事护理工作。全社会都要理解和支持护士，与他们站在一起、想在一起，成为他们最坚强的后盾。

在第109个国际护士节即将到来之际，在对新时代最可爱“提灯女神”们道一声“感谢”的同时，给予更多的理解、体谅和关爱，让他们能够安心、放心地奋战在护理一线，为更多患者照亮康复之路、生命之路。

(责编：李轶群、许晓华)


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