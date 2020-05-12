热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

谨防“新玩法”助长一次性餐具使用

杨玉龙

2020年05月12日08:22 来源：北京青年报

5月1日起《北京市生活垃圾管理条例》实施，饭馆餐厅将不得再主动提供包括筷子、勺子、刀叉等一次性餐具，外卖平台则默认“不勾选=不需要”模式。据《北京晚报》报道，大部分饭馆餐厅送出外卖时已不再主动提供一次性餐具，但也有个别餐馆推出了1角钱的付费一次性餐具包，而且与套餐“捆绑销售”，消费者想取消都没门儿。

一次性餐具，又被称呼为即用即弃餐具，是指如塑胶刀叉汤匙、卫生竹筷、纸碟、纸杯等仅供一次性使用，就作为垃圾扔掉的餐具。可以说，一次性餐具虽便利，但其隐患不小，比如，带来资源浪费，也带来严重的环境固体物垃圾堆积。也因此，一些地方开始禁一次性餐具。如，《北京市生活垃圾管理条例》就明确了相关要求。

根据北京市新规，无论是餐饮经营者，还是餐饮配送服务提供者，都不得主动向消费者提供一次性筷子、叉子、勺子，并应当设置醒目的提示标识。违规者，将由城市管理综合执法部门责令立即改正，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。由此，这也考验着监管执法部门的智慧，以确保违规者得到应有惩治。

要让监管执法成效更优，应该动员广大消费者积极参与。对于享受主动免费提供一次性餐具的，不能只想到自己便利，一方面应该学会主动拒绝；另一方面对于违规行为，也应及时向有关部门反映，以使其得到依规处置。

遏制一次性餐具使用，既需要规章的约束，更离不开各方的协同给力。尤其是，对于各类经营主体而言，须切实负起责任，不能用“新玩法”加以应对。降低资源浪费，爱护环境，需要从我做起，所以，公众参与进来，减少一次性餐具使用，就十分必要，比如在家里叫外卖，不要一次性餐具等等，这也是为生态环境保护作贡献。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn