谨防“新玩法”助长一次性餐具使用

5月1日起《北京市生活垃圾管理条例》实施，饭馆餐厅将不得再主动提供包括筷子、勺子、刀叉等一次性餐具，外卖平台则默认“不勾选=不需要”模式。据《北京晚报》报道，大部分饭馆餐厅送出外卖时已不再主动提供一次性餐具，但也有个别餐馆推出了1角钱的付费一次性餐具包，而且与套餐“捆绑销售”，消费者想取消都没门儿。

一次性餐具，又被称呼为即用即弃餐具，是指如塑胶刀叉汤匙、卫生竹筷、纸碟、纸杯等仅供一次性使用，就作为垃圾扔掉的餐具。可以说，一次性餐具虽便利，但其隐患不小，比如，带来资源浪费，也带来严重的环境固体物垃圾堆积。也因此，一些地方开始禁一次性餐具。如，《北京市生活垃圾管理条例》就明确了相关要求。

根据北京市新规，无论是餐饮经营者，还是餐饮配送服务提供者，都不得主动向消费者提供一次性筷子、叉子、勺子，并应当设置醒目的提示标识。违规者，将由城市管理综合执法部门责令立即改正，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。由此，这也考验着监管执法部门的智慧，以确保违规者得到应有惩治。

要让监管执法成效更优，应该动员广大消费者积极参与。对于享受主动免费提供一次性餐具的，不能只想到自己便利，一方面应该学会主动拒绝；另一方面对于违规行为，也应及时向有关部门反映，以使其得到依规处置。

遏制一次性餐具使用，既需要规章的约束，更离不开各方的协同给力。尤其是，对于各类经营主体而言，须切实负起责任，不能用“新玩法”加以应对。降低资源浪费，爱护环境，需要从我做起，所以，公众参与进来，减少一次性餐具使用，就十分必要，比如在家里叫外卖，不要一次性餐具等等，这也是为生态环境保护作贡献。