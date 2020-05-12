我们是精神科护士，我们守护“心”

护理学创始人南丁格尔曾说：“护理既是门科学又是门艺术。”这句话用在精神科护士身上再贴切不过。

精神病患者存在各类精神症状，重度精神病患者没有自知力，甚至连最基本的生理需要也表述不清，因此格外需要护理人员无微不至的关怀。

耐心、细心、良好的专业素养，甚至健壮的体魄都是精神科护士必须具备的素质，也是他们每天都在经历的考验。

骆蕾：精神科护士需要有细致的观察力及高度的责任心

骆蕾所在的北京大学第六医院（以下简称“六院”）睡眠医学科是特需开放病房，大多睡眠障碍患者会伴有情绪障碍，少数还会有精神病性症状。作为病房护士长，骆蕾的工作主要有两部分：病房管理和护理质控。

骆蕾向中青报·中青网记者介绍，睡眠科护士的日常工作中有一部分属于常规治疗，比如给患者打针、输液等；还有一些护理工作是精神科特有的，比如护理风险评估技术、沟通技巧，以及对患者进行有效的康复护理。

护士们的岗位分工非常细致，每个房间都有责任护士。责任护士除常规治疗，为了建立良好护患关系，更好地了解患者病情，他们大部分时间是在病房里与患者交谈。“只有交谈才能随时了解患者心中所想，及时观察病情的动态变化。主班护士会根据各责任护士反映的情况，真实、准确地完成交班记录，让各班护士知晓每一位患者的护理要点，从而有效防止风险发生，保证患者及病室的安全”。

去年11月，骆蕾所在的睡眠医学科收治了一位78岁的老奶奶。她被诊断为缄默状态，当时是由老伴用轮椅推入病房的。患者表情愁苦，没有任何主动言语。据老伴介绍，老奶奶已经近两周没有好好进食，连喝水都很难。骆蕾对患者初步评估后，将其安排在靠近护士站的重点房间。查体发现老奶奶骶尾部、膝关节有两处褥疮结痂，周围皮肤发红，于是立即告知了家属及医生。骆蕾向科室护士提出护理重点后，大家集思广益，叮嘱家属买来了气垫床、褥疮药物、尿垫等物品。还让家属买了牛奶、果汁等。护士们每小时给她翻身一次；每天进行两次营养加餐，24小时记出入量，由护士亲自协助进食，严防噎食；叮嘱护工上、下午各为老奶奶进行半小时双腿按摩；保证室内温度，注意为老奶奶保暖等。

最开始给她喂食时，由于老奶奶伴有精神病症状，总认为食物有毒，牙关紧闭，拒绝进食。护士们只好一边哄劝，一边用喂食器喂食，还要随时观察她的下咽情况，以防呛咳。

经过医生的有效治疗以及护士的细心照料，一周后，老奶奶可以发出简单的声音，吃饭也配合了许多。两周后，她可以在搀扶下缓慢行走，而且能跟护士们简单交流，会说“谢谢”“辛苦你们了”。25天后，老奶奶出院时完全可以自己行走，体重长了近10斤。

睡眠医学科病房的大多数患者有自知力，多是自愿住院治疗。护士们的主要工作是与他们交流，了解病情变化。护士们经常用专业知识为患者们减轻心理压力，树立信心。

“常年患有精神疾病，会不同程度影响患者的社会功能，康复护理对于患者来说非常关键。通过带患者做正念疗法、康复游戏等活动，可以帮助他们恢复认知功能，从而改善他们的社会功能。”骆蕾说。

很多患者最初对康复活动有些抗拒，但是骆蕾制定了详细的康复计划表，贴于患者床头，督促患者参与。骆蕾自己每天也坚持用45分钟带患者进行正念练习。

正念练习是一种心理干预疗法，帮助患者提高专注力，达到静心的作用。久而久之，患者在治疗中慢慢领悟到坚持练习的重要性，到后来不用督促，就会主动参加各项活动。

到今年8月，骆蕾从事精神科护理行业就满20年了。在她看来，做一个合格的精神科护士，除了有爱心、耐心，还要有高度的责任心。“很多精神病患者在症状的控制下不愿意配合治疗，甚至出现自杀、自伤、冲动、外走等状况。精神科护士需要有细致的观察力及高度的责任心，才能保证患者的安全，保证治疗、护理有效进行”。

栗雪琪：精神科护士没有不挨打、不挨骂的，我们很在乎社会认同

栗雪琪毕业之后便来到北大六院精神科，已经工作了近两年。刚开始工作时，带教老师给她打了预防针：“精神科护士没有不挨打，没有不挨骂的。”

精神科患者在情绪失控时会做出一些不理智的事情，闹脾气、朝护士扔拖鞋都是常有的事。“对于这种症状下的攻击行为，只能去正确看待。”栗雪琪说。

在栗雪琪看来，与患者家属的沟通才是更大的挑战。“患者家属往往对治疗结果期待过高，对精神疾病的认知也常有偏差，所以当患者出现病情反复时，就会对治疗方案产生质疑，指指点点，不愿意配合，对医生和护士也不够信任，这样就会干扰到正常的治疗秩序”。

“大家对精神科医生和护士的职业认同也存在很大误解。一说六院就觉得那里都是精神病，对此我们内心还是挺有波澜的。”虽然内心有一些委屈，但是栗雪琪知道不能把这种情绪带到工作中，“内心得强大起来”。

时间久了，栗雪琪也生出了“免疫力”，不再会为一点小事感到委屈。与患者的关系也在发生变化，不再是为了“纯粹的治病”，她会跟患者聊天，真正去关心对方，去询问“有没有适应病房的环境”“有没有交到新朋友”。与患者的心理距离拉近后，患者就会很放松，愿意分享自己的困扰。“当你能够给予患者的东西超过他自己所掌握的知识时，他就会信任你”。

新冠肺炎疫情期间，六院设立了专门的观察病房，新入院的患者要先在观察病房隔离，两周后，再根据根据病情转去其他病房。“疫情期间收治的患者，一般来说病情都比较严重。”她向记者坦言，在这段特殊时期，她的内心也会有担心和恐惧。“因为收进来的患者可能会因为感冒或其他原因出现发烧现象，某些精神疾病在急性期，患者出现应激反应时，体温也会上升”。

这些担心和恐惧都需要医护人员自己去克服。现在，栗雪琪已经从最初的“护理小白”成长为一名优秀的护士。看到患者从急性期到情况越来越稳定，看到精神障碍患者出院时像其他病人一样跟她说“你们辛苦了”“谢谢你们这段时间的照顾”时，她就会觉得“这个职业很有意义”。

栗雪琪呼吁社区加强精神疾病的科普力度，减少大众对精神疾病的误解和偏差，消除对精神障碍患者的歧视，培养对精神科医护人员的职业认同感。

“我们还是蛮在乎社会认同的。”栗雪琪说。

高连胜：在精神科做护士，每个人压力都很大，快乐地工作不会累

在接受记者采访的前一天，高连胜刚接诊了一位新冠病毒抗体阳性的患者，虽然不是近距离接触，按照防控规定还不需要隔离，但是为了安全起见，高连胜决定这段时间先在医院里“对付”几天。“家里有老人孩子，我就跟他们说单位事情多，免得他们害怕”。

高连胜自己倒不担心被感染，他乐呵呵地对记者说：“当年我得过‘非典’，在医院住了好长时间，抵抗力强。”

高连胜从1992年开始在六院做护理工作，他戏称自己是“老革命，什么都见过了”。“精神病房里什么样的患者都有，各种意想不到的事情都可能发生。患者从病房里逃跑，我们跟着追，顺着被他踢坏的玻璃窗爬出去把他带回病房继续治疗”。

“什么都见过了”之后，高连胜现在觉得无论发生什么“都很平常”。“困难的事情很多很多，当时不知道怎么过来的，但是过去了也就忘了。”高连胜说。

也许是因为从业多年，经验丰富；也许是不经意流露出的乐观和自信会让身边的人也深受感染，高连胜的患者都很信任他，很听他的话。他说：“跟患者打交道其实没有什么特别的技巧，要耐心地沟通。”

刚开始工作的时候，高连胜的心态并没有这么平和乐观。他坦言，最初那几年，他时不时地就要跟自己作思想斗争，经常“不想干了”。“工作太累，夜班特别频繁。而且那时候社会上对男护士都不太理解，一个大小伙子去做护士说出来很没面子，连搞对象都很难”。

每次思想斗争后，高连胜都还是回到了患者身边。慢慢地，他发现自己爱上了这份工作。“当看到患者依赖你、家属认同你的时候；当老患者跟你说好久没见到你，看到你特别高兴恨不得过来抱你的时候，就会觉得心里很暖，觉得这份工作很有意义”。

高连胜戏称自己打针打得特别好，也特别善于和患者谈心，在耐心和细心方面都不啻于女护士。记者从其他护士口中了解到，精神科医院的男护士其实有着不可替代的作用。护士夜间值班通常两人一组，其中一人一定是男护士，因为精神病患者发病时，需要约束控制。对此，高连胜却很谦虚，他说：“我们的女护士一点都不逊色，到需要的时候什么都不考虑就往上冲，所以挨打也是家常便饭。”

高连胜坦言，在精神科做护士，每个人压力都很大。压力一方面来自病房，一些患者会想方设法地寻死，因此，医院在设施上一再改进，防止此类事件发生，值班护士也必须格外用心，需要经常查看每个患者的情况；压力另一方面也来自患者和家属对医护人员的不理解，这个时候就只有耐心地、反复地解释和沟通。“多点耐心，多解释解释，把事情解决了”。

高连胜有自己排解压力的方法。感觉压力大的时候，他就约上几个好朋友，下班后一起喝喝酒聊聊天。疫情期间不能聚集，他就和几个同事下班之后喝杯水聊一会儿，然后再回家。再上班的时候，他就又觉得自己充满了乐观和自信。

疫情期间，有些患者和家属对医院采取的预约挂号、测量体温、扫行程码、填写流调表、限流等防控措施不理解，有的态度蛮横甚至恶语相对。高连胜一方面要耐心劝导患者和家属，使他们配合医院规定；另一方面还要安慰受委屈的年轻护士，让他们安心工作。

从春节到现在，高连胜一天都没休息过，原本可以轮休的他也没选择轮休。“上班我也没觉得太累。我跟同事说，当你在快乐地工作时，你就不觉得累”。

在采访的最后，高连胜告诉中青报·中青网记者，这份工作能让他坚守到现在，最主要是因为他能从中获得成就感。“如果能够通过我个人的言行，让更多的年轻人也能热爱这份工作，更好地完成这份工作，起到传帮带的作用，我觉得也是一种成就”。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报