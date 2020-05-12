有温度的护理：始于主动 基于专业 终于满意

“一位平时健谈的老年患者，因为老伴患新冠肺炎去世后，变得非常安静。晚餐他连看都不看，还产生了放弃治疗的念头。老人一直念叨着和老伴相守相伴快50年了，却连最后一面都没见到，没机会送她最后一程……”

援鄂医疗队队员、北京医院护理部副主任王霞哽咽着讲了这个故事，她说：“老人经过刺激，情绪肯定处于最低落的状态，我们尝试让他接纳并宣泄自己的情绪。除了治疗疾病，我们还创造条件，让他与正在隔离的儿子视频沟通，同时引导老人关注正向的信息，给他讲一些病愈、康复的例子，给予他更多关注和照护。”

经过几天的心理疏导，老人终于敞开了心扉，又和医护人员聊起了武汉、聊起了家庭。出院时，老人对医护人员说：“新冠肺炎让我失去了爱人，但是我收获了来自北京的你们这些亲人。”

全国支援湖北、武汉的340多支医疗队中，护士作为主力军，提供专业的护理，也带给患者战胜疾病的信心和力量。

专科护理 打通危重患者的生命通道

王霞表示，此次抗击疫情中，护理工作增加了更多专科护理的内容，使临床护理救治工作更具有针对性和有效性。例如，肺康复团队帮助患者更快地恢复肺功能，回归家庭和社会。护理团队在呼吸治疗师的指导下，运用有效咳痰训练、CT引导下的体位引流技术、主动循环呼吸技术、肢体功能锻炼等，对患者进行早期主动的干预，促进患者肺功能和运动能力的全面恢复。

“近几年，我国对专科护士的培养力度不断增加，使护理队伍的专业能力大幅提升。在重大卫生事件中，专科护士在抢救治疗中充分发挥优势和专业特长。这也提示我们，将来可能需要培养更多复合型的护理人才。”王霞说。

在前线，护士主要承担患者的基础护理、专科护理、心理护理和生活护理工作。既要“专业”又要“全能”。

北京大学第一医院大外科护士长、援鄂医疗队护士长王玉英认为，部分新冠肺炎患者并发多种基础疾病，护理工作的“专业”尤其体现在“多学科护士合作”上。“我们每个班次都有呼吸及重症专业的护士，同时配备心脏、神经及感染疾病科护士，这种多学科的排班模式能够全方位观察患者的病情变化，当患者某个生命支持系统出问题时，我们能够及时处理，保证患者的安全”。

北京大学第三医院援鄂医疗队中有100名护士。援鄂医疗队队员、北京大学第三医院急诊科护士长崔曼介绍，在武汉，这个百人护理团队的工作内容既包括收集患者的临床资料、观察病情变化和治疗效果，也包括准确实施治疗和护理措施，以及有效预防并发症。护士每天和医师组一起进行床旁查房，充分掌握医生的诊疗思路，更加有效地推动治疗进程。

“针对病房内合并不同学科疾病的危重患者，护理团队成立了重点患者护理管理小组，进行一人一策的护理，及时针对病情变化调整护理计划，确保精准护理计划的制定与实施。”崔曼说。

疫情把人隔得很远，但心与心贴得很近

在武汉疫情最严峻的时候，有的人全家都被感染了，有的患者与亲人暂时失去了联系，有的因病痛而焦躁、沮丧……

患者的情绪和心理变化直接影响治疗效果，也牵动着护理人员的心。多地援鄂医疗队都采用了“家庭病房”的管理模式，让家人得以见面、互相鼓励。护理人员制作了交流鼓励的卡片，把载满爱的卡片送到患者手中，也把人文关怀带进隔离病房；他们了解患者的内心诉求，经常触碰患者的双手，让患者感到安全、温暖……护理人员随时用“同理心”关注着患者的精神状态和心理状态。

“疫情把人隔得很远，但是在病房里，心与心贴得很近。我们也希望，虽然隔着防护服和手套，患者也能感受到我们的温度；隔着护目镜，也能看到我们坚信他们能战胜疾病、尽快康复的目光。”北京大学人民医院护理部主任、援鄂抗疫医疗队专家组成员王泠说。

王泠和团队曾护理过一位70多岁的新冠肺炎重症患者李爷爷。他既往有高血压、糖尿病、冠心病和慢性肾功能不全，同时又是截瘫、膀胱造瘘的患者，家中多人感染新冠肺炎，没人照顾他。瘦骨嶙峋、面色憔悴的李爷爷刚到病房时，在轮椅上不停地喃喃自语：“我不行了，别管我了，我真的不行了。”

护理人员把他抬到病床上之后，发现纸尿裤里外全是粪便，他的会阴和骶尾有很多失禁性皮炎和多发压疮，如果进一步感染，可能引起多脏器衰竭。

“当时我们想，既要治好新冠肺炎，也要照顾好李爷爷的生活起居。”王泠和队员们一起给李爷爷清疮换药，一点点清除坏死组织，贴好敷料，换上干净的纸尿裤。李爷爷非常感动，总是带着歉意跟护理人员说：“真是谢谢你们，给你们添麻烦了，真的不好意思。”

王泠说，“始于主动，基于专业，终于满意，我们要做有温度的护士，用爱心、耐心、精心和责任心护理好每一位患者。”

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报