热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情警示：护士需要全社会尊重和善待

2020年05月12日07:51 来源：中国青年报

编者按

白衣为袍，驰援荆楚，今年新冠肺炎疫情中，4.26万名被派到湖北抗击疫情一线的医务工作者，写下了人类医疗史上的独特一页。

今年是现代护理学创立者南丁格尔诞辰200周年。在5·12国际护士节前夕，《中国青年报》发起了一项《护士职业生存生活现状》调查。2695名被调查者中，94%以上是女性，61%在30岁以下。同时，本报多路记者采访了一线护士，了解他们的工作状态与所思所想。

调查结果显示，7.69%被调查者对自己的职业基本满意，80%的人会继续坚守护理工作，七成以上的被调查者近期有能过继续学习提升学历的计划……同时，很多护士也表达了渴望：提高收入，不要“重医轻护”；改变单一的晋升标准；得到更多的尊重，“那种被尊重的感觉，就像疫情中体现的那样”。

4.26万名医务人员从四面八方驰援湖北，其中的2.86万名护士，完成了护理职业最大的一次同行汇聚。从年龄来看，80后、90后护士占了90%。

对他们的表现，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红这样评价：“护士在新冠肺炎患者的救治工作当中，为提高患者的治愈率、降低病亡率付出了很多专业的努力。”他们制定的病房护理标准操作流程，不仅对保障医生和患者的安全起到重要作用，也为全球新冠肺炎患者的护理工作提供了经验。

中华护理学会理事长、南丁格尔奖章获得者、北京协和医院护理部主任吴欣娟说，对新冠肺炎重症和危重症患者的救治中，护士是主力军。

19世纪50年代，克里米亚战争期间，南丁格尔主动申请到战场照护伤员，每个夜晚她都手执风灯巡视，被士兵们称为“提灯女神”。她的生日5月12日，被定为国际护士日。

据郭燕红介绍，到2019年年底，中国护士总人数达445万人，比2018年增加35万人，这是近几年护士队伍数量增长最快的阶段。

那么，都是谁投身“提灯者”队伍，他们的特点是什么？

问题一：经过疫情，认同感提升了吗？

25岁的刘蕊是天津肿瘤医院消化肿瘤内科护士。除夕，她正准备吃年夜饭，紧急报名去了武汉。回到天津，隔离休整后，她又回到了工作岗位。

她所在的消化肿瘤内科特别忙，护士的午休时间经常被挤没。疫情之前一段时间，刘蕊都是值夜班。从晚8点上到次日早8点，医院杜绝看手机、趴在桌子上这类“睡岗”行为，护士要定时巡视病房，观察每个病人的状态。

相比武汉时的工作，刘蕊觉得回来后更加繁忙，但是心理压力不同。“回来以后心理状态比以前好，以前时常会抱怨工作太累、患者太难伺候，现在觉得这些都不是事儿。”刘蕊说，“很多患者听说我从武汉回来，都对我很尊重，这是我感到最有成就感的事。”

一位患者跟她开玩笑说，“你去武汉回来，技术更好了，扎针一点都不疼了！”

“对我来说，这是患者对我极大的信任和包容。我希望这种医患之间的温暖和理解能一直持续下去。”她对记者说。

这种体会不是特例。

沈悦好，天津医科大学总医院呼吸科ICU护士长，当初利用“职务之便”，把自己的名字第一个写在了报名支援武汉的名单上。

她说，在武汉时的心理压力源于对未知的恐惧。大年初一出发，没有人知道什么时候回来。每天穿戴层层叠叠的防护装备，医护人员每天都处在近乎憋气、缺氧的状态。她有段时间感到自己胸疼，起初担心生病了，后来问其他护士，大家都是一样的感觉，是长期憋气导致的。

“离开武汉的时候，很多不相识的志愿者和市民，哭着送我们。我特别感动，觉得武汉人民特别可爱。”回到天津，沈悦好感觉患者对医护人员的态度比从前好，整个社会都对医护人员更尊重。以前有的患者怀疑他们“吃回扣”、挣病人的钱，现在他们知道这些人在武汉拼过命。

武汉协和医院护士许浩远对记者说，她本来考虑过转行，经历过疫情，她的职业认同感提高了很多，会继续做下去。

本报《护士职业生存生活现状》调查发现，22.8%的被调查者对自己的职业满意，64.89%的调查者基本满意；80%的人没有近期换工作的想法。对于“疫情暴发后，有无感觉医护社会地位得到提升”的单选题，36%的受访者选择了“是”。

27岁的孙晓莹是辽宁省葫芦岛市中心医院神经外科ICU的一名护士，工作了6年，没有感到职业倦怠。病人转危为安，是让她最有成就感的事情。“这种成就感能让我对这份职业产生一种由衷的自豪感和归属感”。

在她支援武汉期间，有一位老人被收进重症监护室，经过几天治疗，脱离呼吸机，可以转入普通病房。转走那天，老人激动地道谢。孙晓莹说：“那种喜悦是难以用语言表达的。一个重症新冠的病人，病情终于能转危为安，还能和你握握手、说说话，会让你觉得一切都值了。”

问题二：累在哪儿？

目前，我国每千人拥有护士数达到3人。数据显示，欧盟、美国、日本、挪威每千人拥有护士数分别为8人、9.8人、11.49人、17.27人。

《“健康中国2030”规划纲要》提出的目标是，到2030年，我国每千常住人口拥有注册护士数将达到4.7人。以此计算，还需增加约240万名护士。社会加速老龄化，对护士的需求不断上升，如何吸引更多的年轻人加入这一行业，是全社会面对的考题。

朱迪（应受访人要求为化名）是上海一家民营医疗机构的护理部主任，从公立三甲医院跳槽至此，“我们全班40个护理专业学生，毕业10多年，现在只有23人还在公立医院做护士，其中10人已经跳槽到民营医院。”

朱迪是卫生学校中专学历。当年同她一起，好不容易“挤”进那家公立三甲医院的8个同学，有4人回卫校做老师，剩下4位护士中2人至今未婚，“都快40岁了，每天忙得连谈恋爱的时间都没有”。

之所以跳槽，朱迪说并不是“为了钱”：“从工资角度来说，民营医院和公立医院开给护士的工资差不太多，略高一点点。但民营医院远没有公立医院那么忙。”

她原先在的那家医院，一个病区夜班时需要照顾七八十个病人，而现在，一个病区通常是二三十人，“我能有充足的时间和病人好好沟通，也不容易争吵，少受气。”

在大型公立医院，急诊科护士压力尤其大。“抢救室一个班8小时，有时一个班内接待10多辆救护车是常态。前面的病人还没抢救好，马上又来一个。”朱迪告诉记者，公立医院里急诊科护士流失率最高，那是“最忙、最辛苦的一个部门”。

南昌大学第一附属医院急诊科护士何小平说：“凌晨两点到早晨八点，大家都在睡觉的时候，我们急诊科走一两万步很正常。其实就是那么小的空间，急诊科的护士普遍都是偏瘦的。”

她认为，主要的职业压力来自“倒夜班”，一年120多个夜班，相当于三分之一的时间都在倒夜班。睡眠不规律，很多人失眠，还有腰肌劳损。

本报调查显示，护士对目前职业不满意的原因，依次是收入、社会地位、医患关系、工作时长、发展前景等。收入在2000-4000元之间的占22.62%；4000-6000元的占36.81%；6000元以上的占35.85%，收入一般随医院等级递增，也随城市规模而递增，6000元以上的大部分都在大城市的三甲医院，有些在万元以上，个别达到两万元。

但在中西部地区市县医院，护士收入则普遍偏低，很多人离开，“不是不喜欢，是有太多障碍”，27岁的万晓辉（应受访人要求为化名）说。她是甘肃省平凉市某县一家二甲医院妇产科护士，护理专业大专毕业，2015年毕业后，先在西安一家民营医院上了一年班，管吃管住，每月工资2000多元。她一直在投简历，希望能端上“公家”的饭碗。

现实很“骨感”，大专学历很难在西安进入一家三甲或二甲医院。万晓辉记得一次招聘，交报名费才能参加考试，只招50人，来了将近400人。

2016年下半年，万晓辉一咬牙辞了工作，来到男友所在的平凉市某县，恰巧赶上了县医院的招考，门槛是“大专毕业、有护士资格证”。

万晓辉终于考进了公立医院，成为一名合同工，所在科室是妇产科。她自我评价比较称职，但有很多憋屈的地方，“家属经常将我们当成‘服务员’，我们说话声音小了，就说听不见；声音大点，就去投诉我们态度不好。说实话，我们也是人，也有心情不好、被问烦的时候，甚至个别情况下，一个人要同时照顾十几个病人，忙得晕头转向，怎么能做到时刻笑脸相迎呢？”

日常工作考核多、填表多，这些事情让万晓辉觉得繁琐，“每月要抽查护理操作，参加理论考试，还会随机护理查房。所有人员都必须到位，可考试内容却相对基础，不存在考不过的情况。另外，除了做一些日常工作，我们还要负责填写五花八门的表格，浪费了不少时间。”

她对工资也不满意。在县医院第一年，她的每月底薪只有1250元，此后每年增加50元。一个夜班的津贴是25元，加上奖励等收入，每月最多只能拿到3000元。医院规定，护士入职3年后，才给缴纳养老险、失业险。

问题三：编制，绕不开的坎儿？

除了感到工作强度大，朱迪离开公立医院的另一个重要原因是没有编制。她知道，虽然现在公立医院对于聘用护士和编制内护士实行“同工同酬”的管理方法，但两者之间仍然有着重要区别。“社保和公积金标准都不一样，机会肯定是编制内护士多。但医院编制就那么一点，现在大部分护士是合同制。”

在本报问卷调查中，76.27%的被调查者的用工身份是聘任制，正式在编只有8.87%，此外，还有劳务派遣、临时工、实习生等身份，甚至实习生还有长期实习生、短期实习生之分。另外，有人事代理、后人事代理等等用工类别。

福州一家三甲医院的一位女护士今年27岁，大专毕业，工作6年，为非在编人员，月收入6000多元。她所在的呼吸科共有22名护士，其中8个年轻护士轮流上夜班。在这8个人中，只有一个是在编的。在编与非在编的区别在于，前者可以评职称，后者不行；前者比后者的月收入多1000多元。有一年，这家医院招收3名在编护士，结果报名的有200多人。如今，同一家医院招收在编人员，学历起点是本科。

万晓辉认为，同工同酬是护士面对的问题中排在最前面的。“我们科室21名护士、助产士中，仅有护士长和另一名资历较长的护士有编制，其余都是像我一样的合同制。不同身份，带来不少差别。据我了解，有事业编制的，每月至少可以拿到4200元工资，有五险一金，且在奖金分配、推先评优中有很大优势”。

她了解到，医院就合同制护士的身份问题做过改革，通过考试确定同工同酬名额，但条件严苛。工作满5年才具备报考资格，名额不多。近几年，她所在科室仅有两人考上。

身份，还影响到万晓辉产假期间的收入，“产假6个月，每月只能拿到600元左右，但正式职工至少可以拿到自己80%的工资，比我们多很多。”

此外，因为身份问题，她也没有资格参加护士长的选拔，等于没了上升空间。“因为这些，我身边至少有5名同事辞职，我也无数次动过这个念头，但转头一想，也不知道自己还能做什么，现在又有了宝宝。婆婆帮我看孩子，在老人眼里，我这份工作还不错。要说我对未来有什么期盼，我最希望的就是通过同工同酬考试，涨点工资，身份什么的，就不去奢求了”。

问题四：晋升的必由之路是写论文？

安徽省第四批支援湖北医疗队队员、安徽医科大学第一附属医院心血管内科副主任医师王昌会指出，医疗和护理是一个有机整体，二者不可割裂，都不可或缺，不宜夸大或弱化某一方作用。医护精诚合作，才能达到最佳诊疗效果。

“在抗‘疫’过程中，护士发挥了重要作用。”王昌会看到了同事的辛苦：由于新冠肺炎有很强的传染性，家属不能照顾患者，病人的照料都由护士负责；临床工作中，如手术介入治疗等环节，医生和护士组成医护团队，共同完成诊治。

吴欣娟说，护士要为患者制定和实施个性化的护理方案，要收集临床资料，观察病情变化，观察治疗效果，及时采取措施预防各种并发症的发生。医生要根据护士的病情观察和反馈，及时调整治疗方案，治疗才能更有保障。“举个例子，我们对患者末梢肢体颜色的细致观察，可以在一定程度上反映患者的凝血情况，为医生的治疗提供第一手资料”。

“有些患者以为护士就是打针配药，这种理解很狭隘。”南昌大学第一附属医院护理部主任王建宁告诉记者，现在护理专业化发展非常快，出现很多专科护士，比如重症监护护士、手术室护士、急诊护士、器官移植护士、肿瘤护士等，要求的技能都不相同。有些专科护士的某些能力高过一些年轻医生，比如有经验的助产士，在产床处理问题的能力比年轻医生强。

王建宁介绍，有些重症患者使用ECMO（人工膜肺），整个仪器的运转，都由护士来维护。一些有经验的护士，可以根据病人的生命指标来调试参数。

不过，很多护士反映，对他们的评价相对单一。

“护士要晋升，唯一的通道是像医生们一样去写论文。上海的三甲医院要求高，（评）中级职称要写论文，中级升副高，一定要申请市级课题才能算，我们很难达到这个要求。”朱迪说，初级升中级，中级升副高，都面临晋升的瓶颈，“我们天天在一线忙得昏天黑地，连谈恋爱都没空，哪有空搞课题？”

三甲医院手术量大，以朱迪之前所在医院的科室为例，一天有大大小小80-100台手术，病人术后全都交给护士团队来照看，“越是大医院，护士越忙，晋升越困难。”

本报调查显示，近73%的护士近期有提高学历的计划——学历的提高，与晋升、职称、编制都密切相关。

中青报·中青网记者 胡春艳 王烨捷 王豪 陈卓琼 陈强 王晨 王海涵 执笔 李新玲 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn