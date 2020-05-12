外交部：中方决定向非洲三国派遣抗疫医疗专家组

本报北京5月11日电（中青报·中青网见习记者 马子倩）海外疫情仍在蔓延，中国援助步伐不停。在5月11日的外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚宣布，为支持非洲国家应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向津巴布韦、刚果（金）和阿尔及利亚三国派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫健委组建，分别由湖南省、河北省和重庆市卫健委选派。其中，中国赴津巴布韦抗疫医疗专家组已于今日上午启程，赴刚果（金）、阿尔及利亚抗疫医疗专家组将于近日出发。

赵立坚表示，中国与非洲是患难与共的好兄弟和好朋友。在中国疫情防控形势艰难时刻，非洲国家向中国提供了宝贵支持。当前非洲疫情形势严峻，中方感同身受，已经并将继续在力所能及的范围内向非洲国家提供各种形式的支持和帮助。

据赵立坚介绍，中国政府已经多批次向非洲国家提供了大量紧缺抗疫物资，中国地方省市、企业和民间组织等也纷纷伸出援手。除派遣抗疫医疗专家组外，中国医疗专家同非方举办视频技术交流会近30场，中国援非医疗队在当地开展各类培训活动近400场，培训人员两万余人次。他表示：“中方将继续根据非洲疫情发展和非洲国家的愿望，向非洲国家提供更多抗疫物资，加强中非公共卫生和疾病防控领城合作，携手取得抗疫最终胜利。”

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋5月2日曾在国务院联防联控机制新闻发布会上通报说，疫情发生以来，截至当时，中国已向16个国家派出15批共149人的医疗防控专家组。中方将与国际社会继续合作，共同抗击疫情。

来源：中国青年报