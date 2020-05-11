95后护士邓代军："患者说,有邓护士在,安心！"

年龄不大，但在战“疫”一线却格外成熟老练。

资历不老，但在战“疫”一线却是大家的榜样。

她就是火箭军特色医学中心发热门诊护士邓代军，这位“95后”白衣天使凭借扎实的专业技术、过硬的防护技能在新冠肺炎战“疫”大考中脱颖而出。

战“疫”一线，有多少冲锋陷阵，就有多少重任在肩

邓代军本就是发热门诊的护士，又赴某部执行过突发群体性救治任务，其救治经验、应急处置、防护技能等各方面都非常过硬，经得起实战检验。所以，在此次抗击疫情中，比起各科室来发热门诊增援的护士来说，她的肩上更多了一份责任，对自己处处严格要求，不敢有丝毫马虎和放松。因为发热门诊是疫情防控最前线，邓代军不仅要做好防护和筛查，还要做好传帮带，将自己的专业能力和救治经验展现得淋漓尽致。

从战“疫”冲锋号吹响的那一刻起，邓代军站在护士长面前语气十分坚定：抗击疫情，付出一切；疫情不散，坚决不退！

早上一上班，邓代军都会准时在清洁区穿戴好帽子、手套、护目镜、防护服等防护用品，都要仔仔细细自我检查口罩系得紧不紧、护目镜戴得歪不歪、防护服有没有缝隙……自查三遍确认无误才进入工作区。用邓代军的话说：“抗击疫情，是跟看不见的敌人打仗，个人防护必须天衣无缝。”

战时显担当，战“疫”有力量。邓代军一上班，就进入了战斗状态，她说，进入工作区，就是与病毒“打仗”，必须全胜。检测体温、记录病史、评估病情、抽血化验、消毒打扫，邓代军一切都按照诊治流程规范操作，确保不漏诊、不感染。

为患者做咽试子核酸检测、扎针输液……面对风险大的操作，邓代军也总是冲在前面。

隔离观察区的一些患者，由于没有家属陪护，内心缺乏安全感，难免会有一些焦虑、烦躁等不良情绪，邓代军看在眼里，急在心里，主动上前与患者沟通。隔离区，尽管防护服裹得严严实实，但患者不仅记住了邓代军护士查房时的沉稳自信，还记住了她的热情鼓励：“相信我们，我们一起加油！”

发热门诊地方狭小，有些阴冷，但穿着防护服的邓代军却常常大汗淋漓。患者们亲切地称她为“小邓护士”，因为邓代军通过一个手势、一个动作、一句暖心话，赢得了患者的信任。而正是这些微小的举动，带给患者的是坚定的信心和希望。

一幕幕温暖的场景，一声声温暖的鼓励，一句句亲切的话语，在发热门诊和隔离区上演着、传递着。

有人问：“你这样与患者零距离接触，不怕吗?”可对邓代军来说，为了让患者少一些烦躁，多一些阳光，她早把个人安危置之度外。

虽然口罩挡住了邓代军的笑脸，但她那双眼睛、那份真情依然感动着患者的心田。邓代军就像一颗“定盘星”，总是给大家带来力量和温暖。医护同事说：有邓代军在，放心！发热病人说：有邓代军在，安心！

战“疫”一线，有多少义无反顾，就有多少亲情守望

根据科室工作安排，1月20日（腊月二十六），邓代军回老家过年。可疫情发生后，看到一条条新闻，一组组数据，作为护士的邓代军，去前线救人的愿望愈加强烈，她通过微信给护士长请战：“重大疫情面前，我不能缺席，我申请停止休假，立即回京抗击疫情！”得到批准后，邓代军于1月26日（大年初二）乘坐动车返回北京。“孩子，你一定要当心啊……”离家“出征”那一刻，邓代军的母亲抓着她的手，叮嘱时有些哽咽。

一下火车，邓代军拖着行李箱直奔医院，穿上“战袍”冲进发热门诊第一线。

在采记邓代军时，我问她：“你最牵挂的人是谁？”她说：“除了父母，我最牵挂爷爷，因为爷爷年纪大了，担心他每天吃的蔬菜够不够，排便是否通畅。”“还有什么让你牵挂的吗？”邓代军又笑着回答：“我还特别想我家的小狗熊熊，它是我一手带大的，疫情发生后，我上班没有时间照顾它，一直寄养在亲戚家，它有哮喘病，一受凉就容易犯病，可让我挂心了。”

邓代军与“熊熊”在一起生活整一年，虽然“熊熊”不会说话，但它却能看懂主人的喜怒哀乐，“熊熊”是邓代军心里不可或缺的“亲人”。

邓代军冲在一线抗“疫”，远在家乡的父母和爷爷从此多了一份牵挂和担忧。

上班时很忙，时间很紧张，邓代军经常是下夜班后通过视频聊天的方式与父母和爷爷短暂“相聚”，这也是她最幸福、最享受的时刻。为了不让家人担心，每次跟父母和爷爷视频或打电话时，邓代军都说“不累！一切都好！”短短几个字，让父母看到了女儿的坚强和勇敢：闺女真的长大了！

家人虽然很担心，但还是大力支持。邓代军和父亲和爷爷都是老党员，在电话里，总是给邓代军鼓劲：“这时候，身为白衣天使，就应该冲在一线实现自己的价值。”

父亲和爷爷的话里，邓代军看到的是一种期盼。以此激励着自己在战“疫”大考中一丝一毫都不能松懈，要用一份优秀的答卷为家人争光，争取早日加入党组织，成为全家的骄傲。

在发热门诊战“疫”的日子里，由于长时间佩戴防护服、护目镜、口罩、手套……邓代军脸上的勒痕和眼袋清晰可见，但清秀的面容却透露出一份血性和担当，护目镜下那双爱笑的眼睛仍然坚毅有神，如同春天的樱花一般灿烂。

本来已成稿，邓代军又给我发来一条微信：“戴了三层手套，工作时间一长，手就会出很多汗，这样捂着几个小时，等下了班脱完防护服摘了手套，手指头都是皱皱巴巴像在水里泡了很久的那种，等我回到生活区打开手机，发现指纹解锁打不开了，因为手指头的指纹都是皱巴巴的，等过好一会才能恢复正常皮肤的样子。”

战“疫”一线，有多少使命担当，就有多少逆行身影

用老百姓的话说：“发热病区工作，就跟战场排雷一样危险！”但邓代军却冒着随时可能被感染的风险与病毒抗争。

“别看邓代军年龄小，但她在工作中吃苦耐劳，从不抱怨、不计得失，完全不像一个25岁的年轻小姑娘，大家都对她刮目相看。”一提起邓代军，临时担任发热门诊护士长的宋庆对她的印象十分深刻。

上夜班是两个人，但是是一个人穿防护服，一个人穿隔离衣，这是为了节省防护服。有一天晚上，一名隔离患者出院，邓代军穿着防护服一个人对病区进行消毒、喷洒、拖地、擦试、清扫等，这不是简单的消毒，而是严格的检验。邓代军身上的防护服密不透气，戴着手套双手显得有些笨拙，套起被罩来比平时费劲很多，一着急，喘气加速，护目镜上的雾气越来越浓，导致视线受阻，她只好站着缓和两分钟，等护目镜上的雾气慢慢消散再继续更换被罩；然后擦试两遍患者接触过的所有器械及物品等，每一个拐角和缝隙都不能放过；紧接着开始处理医疗垃圾，贴上标签后拖着沉重的脚步拎到楼下的专用区域，身上的防护服实在太热，邓代军站在垃圾桶旁站了两分钟再慢慢上楼，然后开始对楼梯、扶手、电梯等进行全面消毒和擦试。

整个过程下来，邓代军憋得满脸通红，额头上的汗水直往下流，内层衣服也基本湿透。两个小时后，她一个人把屋子收拾得利利索索，整个人累得几乎虚脱。

别看只是换床单被子、打扫卫生，穿着防护服也是很费体力的。正在邓代军打扫病区时，来了一名患者，楼下的护士长给邓代军打电话，在电话里，护士长听到邓代军上气不接下气，护士长很纳闷，上个夜班咋会这么累，他跑上楼到一看，才知道是邓代军一个人换床单被罩、打扫病区。

“其实可以两个人一起收拾，但这不是为了省一套防护服么，换个床单被子、打扫一下卫生，就别浪费一身防护服了，防护物资本就紧缺，多干点是应该的！”邓代军的一席话，让大家动容。

疫情来临，邓代军颠覆了对护士的看法。因为疫情中的护理并不都是能力挽狂澜，而更多的是测休温、消毒、登记、打扫等这些毫不起眼的琐碎小事。而正是这些不起眼的小事，在战“疫”时让患者感受到温暖，给社会传递希望。

工作之余，邓代军很喜欢哼唱那首《像我这样的人》，她是给自己加油鼓劲，也给护理同事们树立了榜样。

战“疫”期间，发热门诊人手紧张。有时候，护士长让邓代军临时加个班，她从来没有怨言，痛快答应下来，第一时间赶到科里，护士长让她回头补休，她总是微微一笑：“不用，让我加班是对我的信任，我可以趁机多锻炼自己呢！”

以前，发热门诊是并不起眼的科室，但新冠肺炎发生后，发热门诊成为疫情防控最前线，邓代军作为战“疫”中的一员，她深深感到了肩头这份沉甸甸的责任，哪怕就是一次消毒、一次擦试、一次扎针，她都觉得意义非凡，光荣无比，因为她是在与病毒较量，是在战场上检验自己的一次决战。

阳光明媚，鸟语花香。春天的气息越来越浓，胜利的脚步越来越近。站在发热门诊二层窗户前，望着马路上的车辆和行人渐渐多了起来，邓代军的脸上露出了一丝欣慰的微笑，因为她在发热门诊挺过了最艰难的日子，觉得自己的艰苦付出有了成效，扑面而来的生活气息让她感受到了阳光，看到了希望。

如今，战“疫”的故事还在上演，邓代军的身影仍在战“疫”一线闪现……

（火箭军特色医学中心供稿 作者：莫鹏）