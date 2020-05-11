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下半年可接种带状疱疹疫苗

2020年05月11日11:24 来源：北京日报

没有特效药，疼痛指数甚至高于术后疼痛和分娩，国内每年还新增病患156万人以上的带状疱疹终于遇到了克星。记者昨天获悉，经国家药监局批准，首个带状疱疹疫苗即将上市，市民下半年就可接种。

“带状疱疹偏爱女性和中老年群体，这与人体免疫功能随年龄增长衰减有关，50岁以后尤为明显。”北京大学人民医院皮肤科副主任医师周城在带状疱疹疾病及预防北京分享会上说，带状疱疹是由长期潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节内的带状疱疹病毒经再激活引起，研究发现约9成50岁以上成人体内都可能携带带状疱疹病毒，其中近三分之一的人可能发病。

记者获悉，到目前为止，全球均没有针对带状疱疹的特效治疗方法，接种疫苗是控制带状疱疹发病最有效的措施。国家药监局近期已正式批准葛兰素史克的重组带状疱疹疫苗欣安立适，可用于50岁及以上成人预防带状疱疹，这也是我国批准的首个带状疱疹疫苗。葛兰素史克方面表示，这一疫苗已确定近期即将正式上市，下半年北京市民就可接种到这一疫苗。（记者 赵鹏）

(责编：李轶群、许晓华)


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