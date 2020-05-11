北京已连续24天无新增确诊病例

北京已连续24天保持境外输入和本地新冠肺炎确诊病例“双零”增长，在院患者降至19例。

5月9日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院2例。截至5月9日24时，全市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院158例，在院16例。

5月9日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至5月9日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，累计出院407例，在院3例，累计死亡9例。

截至5月9日24时，全市已连续24天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（107天）、门头沟区（97天）、怀柔区（93天）、顺义区（91天）、密云区（88天）、石景山区（86天）、大兴区（86天）、房山区（83天）、昌平区（82天）、西城区（80天）、通州区（80天）、丰台区（67天）、东城区（64天）、海淀区（47天）、 朝阳区（24天）。（记者 贾晓宏）