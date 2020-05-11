6月起入境英国或需隔离14天

英国首相鲍里斯·约翰逊定于10日晚发表电视讲话，发布分阶段放松防疫措施“路线图”。媒体预期，约翰逊将宣布延长“封城”三周，设立监测全国新冠疫情动态的预警系统。

约翰逊定于当地时间10日晚7时（北京时间11日2时）发表讲话。媒体依据约翰逊内阁成员放出的口风推测，约翰逊将宣布延长“封城”三周。

英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺，4月16日把期限延长至少三周。

多家英国媒体报道，约翰逊将在讲话中要求6月初起入境英国的绝大多数旅客自我隔离14天，以避免疫情二次暴发。

此外，约翰逊可能在讲话中宣布设立疫情预警系统。

英国官员说，这套预警系统将在一处新设立的生物安全中心运行，共分5个等级，以告知公众和政策制定者全国范围内的疫情动态，指导制定与不同等级相适应的“解封”和经济重启措施。

这套系统最初将只在英格兰运行，后期有望推广至苏格兰、威尔士和北爱尔兰。

社区与地方政府事务国务大臣罗伯特·詹里克说，5级代表最严重，“目前我们认为英国处于4级。我们的愿望是尽快降至3级”。

詹里克确认，英国政府将以“相当谨慎”的态度推行经济重启措施，监测每项措施对社区感染率的影响。

“我们应当尽可能待在家里，但必须去工作时……我们需要保持警惕，”詹里克说，“这意味着（人们）应当尊重他人，保持两米距离，勤洗手并遵守保持社交距离的指南。”（闫洁 新华社特稿）