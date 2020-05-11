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国家卫健委：5月10日新增确诊病例17例 其中10例为本土病例

2020年05月11日08:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月11日电（董童）国家卫生健康委于11日在官网发布的《截至5月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中10例为本土病例（湖北5例，吉林3例，辽宁1例，黑龙江1例），7例为境外输入病例（均在内蒙古）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者678人，重症病例减少4例。境外输入现有确诊病例99例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1690例，累计治愈出院病例1591例，无死亡病例。

情况显示，截至5月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例141例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例78144例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82918例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者737127人，尚在医学观察的密切接触者5501人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（无境外输入）；当日转为确诊病例6例（无境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者780例（境外输入44例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1532例。其中，香港特别行政区1047例（出院982例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院41例），台湾地区440例（出院366例，死亡6例）。

(责编：董童、杨迪)


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