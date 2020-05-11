中国站在驰援非洲战疫最前线

5月5日，中国抗疫医疗专家组在科特迪瓦经济首都阿比让考察新冠患者定点收治医院和新冠病毒检测机构，并与当地医生就诊疗方案、集中隔离点管理、检测方法等深入交流。

梁 樑摄（新华社发）

当前，全球仍在紧张应对新冠肺炎疫情，非洲大陆日益成为国际社会关注的焦点之一。从事全球市场研究的益普索集团与非洲疾病预防控制中心、世界卫生组织以及其他伙伴合作撰写的最新报告指出，非洲各国迅速出台政策以遏制新冠病毒感染的快速传播，但它们需要在减少传播的同时兼顾防止社会和经济混乱。报告指出，非洲国家在这场疫情中面临特殊的障碍，原因是非洲国家的脆弱人口占比很高、保障措施有限且医护人员极度缺乏。毫无疑问，非洲战疫，离不开全球的支持与帮助。而正如非洲多国驻华大使指出的，中国始终站在驰援非洲的最前线。

“非洲兄弟加油！”

近日，驻非洲大陆各地的德国之声记者都在报道，来自中国的集装箱里装满口罩、呼吸机和防护服。目前，非洲几乎每个地方都收到了来自中国的援助。德国之声援引伦敦大学亚非学院政治与国际关系教授史蒂芬·陈的话指出，中国的这种援助努力正是急非洲之所急。

4月23日，中国政府援助非洲12个国家的抗疫物资转运仪式在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴博莱国际机场举行。此批中国政府援助物资包括防护服、护目镜、体温检测仪、口罩等，将陆续转运至安哥拉、喀麦隆、中非、乍得、吉布提、莱索托、马达加斯加、纳米比亚、尼日尔、卢旺达、索马里和坦桑尼亚。

这是进入4月以来中国政府第二批集中运送的援助非洲国家医疗物资。4月6日，中国政府援助非洲18国抗疫物资运抵加纳首都阿克拉，已陆续被转运分送至加纳、尼日利亚、塞内加尔、加蓬、塞拉利昂、布基纳法索等18个中西非国家。

正如尼日尔驻华大使伊奴萨·穆斯塔法所说：当疫情在全球蔓延时，中国没有置非洲于不顾。

路透社、美联社等媒体还报道了中国民间对非洲的捐赠。“非洲兄弟加油，愿非洲安好！”4月20日，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会与非盟合作，为非洲提供第三批应急物资。这批物资直接捐赠给非盟，由非盟和非洲疾控中心根据疫情发展和当地情况统筹物资分发。许多在非中资企业也慷慨解囊，向所在国家捐款捐物。非盟主席穆萨·法基·马哈马特表示：“这些至关重要的物资将增强非洲疾病预防控制中心的战略库存，以协助成员国进行防疫战斗。”

“中国政府和人民在本国抗疫斗争取得重要成效的同时，始终关心着非洲疫情形势，中国始终站在驰援非洲最前线。”莱索托驻埃塞大使玛法代表受援国和非盟常驻代表委员会，衷心感谢中方及时提供医疗物资援助：“在这一重大挑战面前，中国的无私援助充分体现出非中之间从官方到民间的深厚友谊，非洲各国战胜疫情的能力和信心正不断增强。”

“提振战胜疫情信心”

在非洲大陆，中非人民正在并肩战疫。

这里有远道而来的中国专家组。4月30日，中国政府派往非洲的首批抗击新冠肺炎医疗专家组之一抵达吉布提安布利国际机场。该专家组刚刚在埃塞俄比亚完成为期两周的工作，将继续在吉布提与当地医疗机构合作抗疫。

吉布提青年与体育国务秘书卡米勒代表吉布提政府表示，中国抗疫医疗专家组的到来，是中国政府支持吉方抗疫的又一实际行动。中国政府和企业已经通过捐赠款物向吉方提供有力的物质支持，此次医疗专家组来吉分享抗疫经验，贡献中国智慧，必将进一步提振吉方战胜疫情的信心。

这里有“云端”分享的中国经验。中国政府先后组织医疗专家，与24个撒哈拉以南非洲地区国家和16个西亚北非地区国家政府官员和卫生专家召开视频会议。4月28日，由非洲疾病控制与预防中心、马云公益基金会、阿里健康联合组织的新冠肺炎医学交流会在“云端”召开。此前，该交流会已为埃塞俄比亚、卢旺达、南非、津巴布韦、加纳5个国家的医护开办了线上专场培训。

这里有为非洲医院改善条件而辛勤劳作的中国企业和员工。5天完成埃塞俄比亚爱菲医院隔离病房改造，10天升级改造津巴布韦威尔金斯医院，对竣工不久的塞内加尔妇幼医院进行改造……面对新冠肺炎疫情在非洲蔓延的严峻形势，中国企业积极帮助非洲国家改建新冠肺炎收治定点医院。

埃塞俄比亚《每日观察报》报道称，中国企业用最短的时间帮助埃塞俄比亚完成了定点医院改造，“困难时刻，中国向我们伸出了友谊之手。中国是埃塞俄比亚最值得信赖的朋友。”埃卫生部长利娅·塔德塞表示，“中国向我们分享了详实可靠的疫情信息和防控经验，并提供了具有针对性的建议，我们将把这些方案和建议运用到下一步防控工作中，并将继续与中国政府紧密合作。”

塞内加尔总统萨勒表示：“塞方感谢中方对塞防疫工作的大力支持。中方为我们援建并升级改造了医院，万里迢迢送来防疫物资；在塞中国企业、华侨华人为当地慷慨捐助……我们将永远铭记在心。”塞内加尔《太阳报》在报道中称：“在抗击疫情的关键时刻，中国企业及时改建医院，充分体现了塞中两国人民之间的深厚情谊。”

“我们正同舟共济”

德国之声文章指出，中国当前对非洲提供的援助措施正在传递一个有关中国的清晰形象：非洲大陆一个心心相通且乐意伸出援手的伙伴。此外，鉴于中国经济亦因新冠肺炎疫情遭受挫折，中国也对非洲发出一个明确信息：我们正同舟共济。

中国在防疫期间为非洲提供支持，被视为中非长期伙伴关系的持续，以及中方释放出的一种善意信号。南非国际事务研究所专家范斯塔登表示，这场疫情危机已促使非洲大陆比以前更密切地与中国开展合作。

面对疫情，非洲正努力学习中国经验。南非最大媒体集团独立传媒外事主编香农在集团旗下《星报》、《比陀新闻报》和全国第二大新闻网站发表《非洲大陆需学习中国五大抗疫举措》的评论文章指出，非洲需学习中国迅速高效的防控措施、先进的新冠病毒检测技术、短时间内高效调配医疗资源应对疫情的经验、利用大数据和信息技术应对疫情的经验以及利用先进医疗基础设施及科研能力应对疫情的经验。

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法也指出，如果有一个模式要效仿，那就是中国人民面对这次疫情的严谨、奉献和纪律。国际社会应该一起努力，赋予“共同”这个词真正的意义。

面对一些美国西方政客、媒体对中国的恶意攻击和公开抹黑，非洲国家纷纷进行批评。正如布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马所说：现在不是试图政治化这场全球疫情的时候，也不是试图离间大家的时候。相反，应该鼓舞大家团结一心，共同寻找更有效的办法来应对这场正在全球肆虐的疫情。

中国有序复工复产，非洲看到了希望。坦桑尼亚《公民报》指出，毋庸置疑，非洲和中国已变得相互依赖。如今，非洲急需中国经济从疫情中成功反弹，以重启该大洲经济。文章指出，有迹象显示，中国经济已开始在一定程度上恢复到疫情前状态。尽管或将修订其经济增长目标，但中国政府坚定地认为国家经济增速仍将保持在合理区间。对诸多非洲国家来说，中国引领的经济复苏将是个好消息。

尼日尔驻华大使伊奴萨·穆斯塔法指出，疫情结束之后，我们和中国的关系会更加紧密。俗话说患难见真情，大家将会明白，全人类都需要携起手来，共同前进，确保我们的世界、我们的人民拥有良好的福祉。