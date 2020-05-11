“抗击疫情，中国做得好也帮得好！”

美国旧金山侨胞向当地捐赠防疫物资。

本版照片均由受访者提供

菲律宾红烛华文教育基金会侨胞向菲律宾务端市抗疫一线工作人员捐赠防疫和生活物资。

西班牙侨胞把家中储备的防疫物资捐给西班牙马德里市中心医院。

肯尼亚川渝总商会侨胞向肯尼亚内罗毕警察局捐赠口罩等防护物资。

马达加斯加华商总会侨胞向马达加斯加宪兵队捐赠大米。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，海外华侨华人与住在国民众共同抗疫的故事一直在继续。身在海外，心系祖（籍）国，中国举国团结抗疫、积极支援全球抗疫的行动，让海外侨胞振奋，由衷点赞。然而，近来某些西方国家政客对中国抗疫的抹黑言论，也让海外侨胞倍感刺痛，内心愤懑。

听，美国、西班牙、菲律宾、肯尼亚、马达加斯加的侨胞述说他们亲身经历的战疫故事，反映当地民众对中国支援的真实感受。通过海外侨胞和当地民众的视角，中国支援全球抗疫的形象真实清晰，而那些抹黑言论背后的居心叵测也昭然若揭。

美国华商总会顾问蔡文耀——

“坚决反对抹黑中国歧视华裔”

我在美国旧金山，目前还处于居家隔离状态。旧金山州政府出台了许多疫情防控规定，目前，旧金山的疫情防控形势是较为可控的，但确诊病例数量仍然在增长。

疫情在美国快速蔓延后，发生了许多故事，其中有让我感动的，也有让我愤慨的。

让我感动的是，突如其来的疫情，让我们更加深刻地感受到危难时刻朋友给予的关怀。在美国暴发疫情之后，我的一些朋友从中国想方设法给我寄送防疫物资。其实在疫情发生前，我们并不容易发觉，原来有这么多朋友在关心着我们。这次疫情让我发现，我们与中国的朋友虽然远隔重洋，但始终心连心。

这种同心合力的感受，不仅来自我的个人体验，更来自华侨华人的集体记忆。在中国疫情暴发时，许多美国华侨华人自发地为祖（籍）国四处奔走，捐资捐物，为中国高效有力的防疫举措感到佩服，也为中国举国人民齐心协力、共克时艰的团结感到欣慰。从某种意义上说，这次共同抗疫的经历，把海内外中华儿女的心又一次聚拢起来。

让我愤慨的是，在中国全力防控国内疫情、努力支援全球战疫的过程中，一些国家的政客和媒体却在乘机散布抹黑中国的言论。在美国，某些政客出于选举等政治目的，把中国作为他们的攻击对象，散布种种抹黑谣言和种族歧视言论，这是没有科学依据的，是别有用心。此前，我们组织过一场大游行，反对美国某些政客对华裔的歧视言论。这些借疫情指责中国、攻击美国华裔群体的言论，我们旅美华侨华人坚决反对！

我们看到，中国派遣医疗专家组、捐赠抗疫物资等援助全球战疫的行为，受到许多国家人民的欢迎和感谢。中国在这次抗击疫情的过程中，自己做得好，帮助其他国家也帮得好。面对未知的新冠病毒和突如其来的全球疫情，世界各国更应该不分国界、不分肤色，团结合作，共抗疫情。

肯尼亚川渝总商会会长谢光綦——

“当地人常吐槽西媒没有可信度”

我在肯尼亚首都内罗毕，目前疫情仍处于感染人数持续上升期。肯尼亚采取严格防控措施，规定在公共场所必须佩戴口罩，内罗毕实施“封城”管控，国际航班全部暂停。总体而言，肯尼亚民众对政府采取的防疫措施都十分支持。

在肯尼亚抗疫过程中，中国政府、企业、民间团体等给予了许多切实帮助。当地政府、警察局、医院等机构，常常会收到来自中国的口罩、护目镜等防疫物资以及食品等生活物资。我们川渝总商会向内罗毕警察局捐赠了3批口罩，当地主流媒体对此有过专门报道。据我所知，肯尼亚大约有5万侨胞，几乎所有肯尼亚侨团都给当地捐赠抗疫物资。这些实实在在的支援，得到了当地民众的称赞。

通过当地主流媒体报道可以看出，当地民众对中国举全国之力抗击疫情的行动给予高度评价，也为中国支援全球抗疫感动。尤其对华商业主，当地员工普遍给予积极评价。今年3月，我的公司因疫情停工，但仍给所有员工发放全额工资。4月，部分员工开始复工，公司给他们配发口罩，付全额工资；对于没来上班的员工，公司也发放一半工资，保障他们的基本生活。

我公司的当地员工跟我聊天时曾提到，“中国和联合国给我们捐物资”“中国的支援是实在的”“中国人是友好的、可信的”“在中国人的企业工作，我们心里踏实”……我觉得，这些评价是对中国和肯尼亚侨胞的充分肯定。

在非洲国家中，肯尼亚属于信息传播相对开放通畅的国家，当地民众能看到许多国际媒体的报道，其中也有某些西方媒体抹黑中国的报道。我们可以明显感受到，当地主流社会对这些抹黑言论关注度并不高，主流媒体很少进行报道。当地朋友和我们聊起抹黑中国的报道时，常“吐槽”某些西方媒体：“中国的一个事，有些西方媒体今天报道是这样，明天说法又变了，反复无常，感觉都没什么可信度。”

从肯尼亚整体社会氛围来看，对于西方抹黑中国的言论，当地民众有自己理性的判断，许多人早就意识到抹黑中国是西方国家惯用的政治伎俩。我想，这就应了中国那句老话：公道自在人心。

“中国的防疫措施高效有力”

西班牙华侨华人社团联谊总会执行主席戴华东——

我在西班牙已经生活30余年，现住巴塞罗那，最近常常跨时区和中国朋友举行线上会议。

在抗击疫情方面，总体而言，中国与西班牙的合作是顺畅的。西班牙主流媒体关于中国抗疫的报道普遍积极正面。中国社会各界以及当地华侨华人支援西班牙抗疫的消息，当地主流媒体常常在第一时间报道，包括当地侨团捐赠物资、支援当地抗疫、中国与西班牙友好城市间相互支援抗疫等。

至于某些海外媒体抹黑中国的报道和言论，我们看到过，但事实上，这些论调主要出现在一小部分媒体的报道中。在西班牙，这些言论没有太多受众。此前，西班牙也出现过中国防疫用品质量问题的负面新闻。西班牙卫生局调查发现，质量问题主要源于西班牙采购商自行采购过程中的失误。中国外交部也作出了正面回应。我认为，两国交往有合作，也难免有误会。对中国而言，经历这些小摩擦，能促使我们未来更及时有效地沟通化解矛盾，这也是中国发展过程中的“必修课”。

就我接触到的当地朋友来说，无论是普通民众还是政府工作人员，很多人觉得中国防控疫情的措施是行之有效的。西班牙疫情暴发之初，就有当地朋友向我咨询防疫意见，直到现在，他们还会向我感叹，中国防疫举措高效有力。

从疫情暴发至今，我感受最深刻的是，尽管当地华商企业普遍因疫情受到很大打击，但几乎所有侨胞都尽己所能，支援当地民众抗疫。在西班牙到处买不到口罩的时候，侨胞会主动给当地民众免费送口罩。我熟悉的警察朋友都给我发消息说：“今天又有中国人来送物资了！你们中国人做得好！”可见华侨华人积极支援抗疫的行动，给当地民众留下了好印象。

西班牙朋友告诉我，现在当地民众都说，疫情什么时候结束，就看中国人的店铺什么时候开张。这是一个善意的玩笑。我觉得，华侨华人和当地民众的心日渐贴近就体现在此。

菲律宾红烛华文教育基金会咨询委员张杰——

“中国抗疫的事实真相不辩自明”

我在菲律宾首都马尼拉，这里的新冠肺炎疫情防控举措仍然较为严格。疫情发生后，菲律宾在社区防疫等方面学习借鉴中国防疫经验。目前，根据当地防疫形势，菲律宾不同地区采取不同程度的防疫管控措施。

在中国抗疫过程中，让我印象最深的是，中国政府始终把人民生命安全放在第一位。在新冠肺炎治疗过程中，不管是老人还是年轻人，都能平等地接受治疗，这体现了中国政府对人民生命的尊重。疫情暴发以来，中华民族的凝聚力再次凸显，华侨华人义无反顾地支援祖（籍）国抗疫，证明海外侨胞对祖（籍）国的家国情怀从未减弱。

随着疫情在菲律宾蔓延，许多华侨华人的产业遭受很大损失，但大家都在捐资捐物，帮助当地抗击疫情。从中国采购口罩、呼吸机、防护服，捐给菲律宾当地政府、医院、监狱、农村。可以说，这次对菲律宾抗疫的支援，我们华侨华人出钱，出力，出经验，出技术！

菲律宾主流社会对中国政府、社会各界的支援以及当地华侨华人所作的努力，是认可的。在菲律宾主流媒体上，时常可以看到“中国帮助我们，我们非常感谢”“中国是我们的朋友”等报道，从这些报道中可以感受到，当地民众对中国支援的认可和感谢。

不可否认，抹黑中国的言论引起菲律宾一些民众的关注，但主流社会始终对此保持理性观点，大部分民众都意识到抹黑言论背后是某些西方国家政客的别有用心。这些政客鼓吹的“中国威胁论”，有一定的市场和受众，这是伴随中国发展而产生的舆论杂音。自疫情发生以来，中国始终及时公开信息，与世卫组织和全球各国保持沟通，分享疫情信息和中国抗疫经验，用事实说话。与那些毫无科学依据、反复无常、黑白颠倒的抹黑言论相比，中国全力抗疫的事实真相不辩自明。

华侨华人一直是中国与住在国沟通的桥梁，海外侨胞就是向住在国民众展现中国真实状态的一扇窗户。疫情当前，我们海外侨胞会更好地传递抗疫力量和信心，讲好中国战疫故事。

马达加斯加华商总会会长蔡国伟——

“民众对中国的认可度不断提升”

我在马达加斯加经商已有20余年，疫情暴发后，我们商会的侨胞伙伴一直在马达加斯加和中国多地为抗疫奔走忙碌。近日，马达加斯加无新增病例，到目前为止，没有旅马侨胞感染新冠肺炎。

中国发生疫情后，世界各地华侨华人争先为中国抗疫捐资捐物，众志成城的情景令我终生难忘。我们马达加斯加华商总会的侨胞们踊跃捐款，为国内抗疫做了力所能及的事。在马达加斯加暴发疫情后，当地华侨华人积极采购各类生活物资和日用品，捐赠给当地市政府、商业部、工业部、警察局、宪兵营等机构，也把部分物资送到当地村民手中。马达加斯加的主流媒体多次对此进行报道。

我们也注意到，近来海外媒体有一些关于病毒起源的阴谋论，提出对中国疫情统计数字的质疑，甚至有国家因新冠肺炎疫情向中国索赔。这是某些西方国家政客为掩盖对疫情防治不力、转移国内民众追责，向国际舆论场抛出的议题，目的是抹黑中国全民的抗疫努力，甩锅中国，在全世界挑起事端，为打压削弱中国制造舆论，阻止中国的和平崛起，可谓用心险恶。

客观地说，国外民众受海外媒体的影响，对疫情暴发以来中国全民抗疫的了解是不全面的，这也是抹黑中国言论在西方国家还有市场的原因之一。西方国家在世界舞台上有话语权优势，针对这些无中生有、居心叵测的报道，中国通过各种渠道和平台，以理服人，一一澄清，在坚持抗疫的同时，走好自己的发展道路，继续支援全球团结抗疫，体现了一个负责任大国的担当。

正所谓“日久见人心”，中国对多国提供物资、人员、技术等抗疫支援，这些国家的民众是有亲身体会的。在马达加斯加，当地民众亲身经历疫情蔓延的过程，对本国防疫形势有直观认识，了解中国支援的实际效果。作为在马达加斯加的华侨华人，我们可以明显地感受到，当地民众对中国的认可度正在不断提升，对华侨华人支援抗疫的感谢是发自内心的。