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吉林省新增11例本地确诊病例　舒兰市风险等级调整为高风险

赵丹丹

2020年05月11日08:45 来源：新华网

5月10日，在舒兰市一个小区，社区工作人员对电梯进行消毒。新华社记者 张楠 摄

吉林省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室10日发布关于调整吉林省新冠肺炎疫情防控分区分级情况的通报。通报称，10日，吉林省公布舒兰市（舒兰市隶属于吉林市）新增11例本地确诊病例。按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，将舒兰市风险等级由中风险调整为高风险。

10日，吉林省卫健委报告了9日0至24时吉林省新增本地确诊病例11例（吉林市11例）。现有本地确诊病例的密切接触者254人，均在指定地点进行隔离医学观察。

根据报告，11例新增确诊病例中，包括8日吉林省通报的舒兰市确诊病例的丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫，还包括另外2位该确诊病例的密切接触者，以及该确诊病例丈夫的3位密切接触者等。

截至9日24时，吉林省累计报告本地确诊病例105例，累计治愈出院92例，在院隔离治疗12例（吉林市12例），病亡1例。（记者赵丹丹）

(责编：许心怡、崔元苑)


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