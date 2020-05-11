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“为维护世界公共卫生安全贡献力量”

本报驻意大利记者  孔  歌

2020年05月11日08:45 来源：人民网－人民日报

“在意大利面对来势汹汹的新冠肺炎疫情时，中国及时提供援助，缓解了我们的燃眉之急，展现出意大利与中国之间的深厚友谊。”意大利众议院外交委员会委员埃米利奥·卡莱里近日在接受本报记者采访时表示。

在卡莱里看来，中国向意大利等国援助抗疫物资、派遣医疗专家、分享抗疫经验，展现出的互助精神令人感动。意中合作领域广阔，不仅惠及经济，也使两国在应对疫情时能够彼此支持。“意中两国将继续增进团结，深化双边多领域合作，为维护世界公共卫生安全贡献力量。”

卡莱里表示，此时此刻，所有国家的命运都紧密相连。面对疫情挑战，我们必须团结一致，在全球范围内采取协调措施，向有需要的国家施以援手，帮助他们尽快走出困境。中国秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，为打赢疫情防控全球阻击战发挥了重要作用。

2019年，意中两国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。卡莱里认为，意大利为欧盟及其成员国在参与共建“一带一路”方面作了很好的尝试。共建“一带一路”不仅惠及沿线国家和地区，而且推动全球贸易和互联互通。希望其他欧洲国家能更加积极地参与其中。欧中全方位合作是彼此需要，符合双方的共同利益。

（本报罗马5月10日电）  

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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