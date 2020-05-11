“在这艰难时刻，中国同我们站在一起，及时伸出援手。”日前，吉布提总理卡米勒专程会见中国赴吉布提抗疫医疗专家组一行，对中国给予的支持表示感谢。卡米勒说，目前吉布提抗疫进入关键阶段，中国专家组的到来一定会为吉布提抗疫带来巨大帮助。

在埃塞俄比亚完成为期两周的抗疫工作后，中国政府派遣的抗疫医疗专家组近日奔赴吉布提，协助吉方开展疫情防控工作。通过走访定点收治医院、隔离中心，评估检测点建设，深入政府机关和居民社区调研，专家组获取了一手的疫情资料，及时向吉方反馈抗疫建议，帮助调整防控诊疗流程与模式。

“吉布提大量患者为无症状感染者，应该如何看待？”“当地隔离能力有限，能否将14天的隔离时间缩短为7天？”“我们准备进行大规模筛查，为复工复产打基础，有什么建议？”……在吉布提定点隔离中心布法医院，当地医护人员提出了许多具体问题，专家组耐心解答。

布法医院设有吉布提唯一的新冠病毒核酸检测实验室，专家组两次赴该院调研，反复检查隔离病房分区设置，核对检测实验流程，分析讨论临床病例等。专家组组长曾勇表示，专家组坚持结合当地实际提出建议，因地制宜给出可操作方案，使当地从中国抗疫经验中真正受益。

吉布提国家广播电视台、《民族报》等媒体追踪报道专家组的行程。报道中写道：“中国专家组在吉布提的行动，完美诠释了中国对吉布提抗疫的坚定支持，是两国友好合作关系的生动写照”“相信通过与中国专家组的深入交流，吉方医护人员收获很大，能助力吉布提早日战胜疫情。”在社交媒体上，当地网友纷纷在专家组的动态新闻下评论点赞，向中国医生致敬。

“感谢中国专家及时分享经验，”吉布提社保局总局长德卡·艾哈迈德·罗布莱说，中国专家组专业敬业，吉布提会认真学习这些宝贵经验，并运用到疫情防控和复工复产工作中。吉布提卫生部秘书长杜哈布表示，中国专家组同吉方医护人员深入交流，有针对性地提出防控和诊疗建议，贡献中国智慧，必将进一步提振吉方战胜疫情的信心。

（本报约翰内斯堡5月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 03 版）