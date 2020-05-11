法国开始分阶段“解封”

5月11日，法国正式开启“解封”进程。此前，法国总理菲利普、卫生部长韦朗等人共同出席新闻发布会，详细介绍了“解封”具体细则。菲利普表示，法国大部分地区疫情已经得到控制，希望法国能够在重回正常社会生活与遵守卫生安全措施之间取得平衡，重振经济。

截至当地时间9日，法国累计确诊新冠肺炎病例138854例，死亡病例26310例。法国卫生部公布的最新疫情地图显示，法兰西岛等四个大区及海外省马约特岛处于疫情严重的“红色区域”，其他区域都被列入疫情缓解的“绿色区域”。菲利普表示，马约特岛处于疫情上升期，将延迟“解封”；其他“红色区域”在5月11日到6月2日“解封”第一阶段将受到一定限制。

11日起，法国80%至85%的学校陆续复课，返校学生人数预计为100万名，教师为13万名。“红色区域”学校继续停课，“绿色区域”初中将在5月18日开学，高中预计本月底开学。民众出行限制被进一步放宽：所有人可在住所方圆100公里内自由出行，超出范围则需填写出行证明；单人户外运动不受限制，超过5000人的大型集会需等到9月份；相关行业在保证安全防护的基础上“逐步恢复”，11日起，全法40万家企业与商店将重新营业，87.5万人复工；位于“绿色区域”的咖啡馆、餐厅等“解封”三周后或可开放。

据统计，第一季度法国国内生产总值下降5.8%，是71年来的最低值。法国经济与财政部长勒梅尔指出，疫情对就业的影响是巨大的，必须坚决推进逐步复工。政府将继续为小企业及个体商户提供“团结基金”至5月底，减免中小企业3月到5月的社会保险金。日前，法国通过规模达1100亿欧元的紧急经济援助计划，帮助企业渡过难关。

法国公共交通将恢复50%运力、至少每天进行一次消毒，11岁以上的乘客在乘坐公共交通时必须佩戴口罩，违者罚款135欧元。记者观察到，巴黎地铁车厢、候车处已粘贴了许多提醒乘客注意社交距离的标志。法国公共交通系统未来几天将向乘客提供近1000万只口罩。

法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科指出，企业仍需尽最大可能远程办公。公共交通首先保障高峰时段最有需要人群的需求，该类员工出行需持证明——标明上班时间、出行原因等信息，无证明者一律不能在高峰时段乘坐公共交通。“5月底将会对疫情形势进行再次评估，如果疫情进一步放缓则可进入‘下一阶段’。”菲利普表示：“若疫情未得到缓解，可能恢复管制措施。”

（本报巴黎5月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 16 版）