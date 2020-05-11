“现在已经习惯了干净卫生的环境，看到不干净的地方，要清理好才觉得舒服！”作为村里的“和美乡风”志愿者，江苏张家港市南丰镇建农村村民孟坤祥每天早晨都要把自家庭院打扫得一尘不染，还会走门串户提醒邻居们注意村前屋后卫生。

张家港市已经连续五届入选全国文明城市。近年来，张家港在建好用好新时代文明实践中心、所、站的同时，在村民家中设立先锋岗、环保岗等8类“和美乡风志愿岗”，开展群众喜闻乐见的文明实践活动，引导群众自发参与环境整治、垃圾分类等活动，使文明实践阵地由中心、所、站拓展延伸到村民家中。张家港市委书记潘国强介绍，张家港现有爱国卫生志愿服务队156支、约8500人，今年以来已开展志愿服务项目2700余项。

美好家园，共建共享。近年来，在深入开展爱国卫生运动中，全国还有不少县级文明城市像张家港一样，创新举措、广泛动员，发挥志愿者示范带动作用，充分调动群众积极性。

开展志愿服务，发起文明行动，引领健康生活新风尚。

“志愿者发的这些宣传页挺好，不仅有环保知识，还详细介绍了疫情防控常态化后我们该怎样做好防护，太贴心了！”翻看着宣传页，正在秧歌公园散步的山东胶州市胶北街道东松园社区居民李瑛高兴地说。一旁，胶北街道环卫所负责人周军告诉记者，这些志愿者每天会在各社区开展健康教育和健康科普，引导居民增强卫生意识，培养良好的生活习惯。4月以来，胶州市组织志愿者分组深入12个镇（街），积极开展爱国卫生志愿服务。

生活健康，离不开心理健康。4月以来，陕西志丹县新时代文明实践中心结合疫情防控，搭建起以居民社区、中小学校、机关单位为基底的心理疏导志愿服务体系，开展爱国卫生运动和心理疏导，一大批志愿者活跃在城乡各处，为基层百姓送去温暖。“感谢志愿者老师开导，他们传递的不仅是心理学知识，更是爱和希望。”灵皇地台社区居民郭彩霞深有感触。

截至目前，志丹县已开展心理疏导类志愿服务活动1300余场次，惠及群众近1万余人次。

最近，各地发起“公筷行动”，受到群众广泛认可。“使用公筷的倡议推出后，不少餐饮单位积极响应，我们要让‘公筷公勺、健康分餐’成为全市餐饮新风尚。”浙江海宁市餐饮行业协会会长吴海忠告诉记者，协会要求经营面积在300平方米以上的餐厅为消费者提供公筷公勺，并设置专门存放箱，下一步还要推行300平方米以下餐厅和农村大型聚餐全面普及公筷使用。类似案例还有不少：在志丹县，370多家复工复产的餐饮门店，全部实行“一菜一筷、一餐一勺”用餐标准；在张家港市，志愿者召集村民开展防疫手抄报制作活动，并以“餐桌革命，公筷行动”为主题倡导使用公筷公勺……

依托信息工具，开展评优选优，让城乡面貌更靓丽。

“我家附近有一处建筑垃圾，堵得人都走不过去了！”云南腾冲市民王芙蓉最近出行遇到一点小麻烦，她拨打了当地城建热线，施工方很快就清扫了建筑垃圾。近年来，随着新一代信息技术迅猛发展，智慧城市在推进爱国卫生运动中起到了重要作用。腾冲按照“一屏知全域、一网管全局”的智慧城市治理模式，积极建设数字城管监督指挥中心，开启“12319”城建服务热线、市民通APP、城管通等城市治理信息来源渠道。“有问题一反映，立刻都能得到处理。现在走到哪儿，都干干净净、漂漂亮亮。”王芙蓉感叹。

推窗见绿、抬头赏景、起步闻香……这方富有情调的小天地，是福建晋江市内坑镇白垵村村民何小勇家的天台，最近在全市“最美庭院（阳台）”评选活动中获得高分。“评选最美庭院，是我们深入开展爱国卫生运动的一个重要抓手。”晋江市农业农村局相关负责同志介绍，活动充分调动了群众的积极性，形成人人参与人居环境整治的良好氛围。

（综合本报记者何聪、姚雪青、潘俊强、龚仕建、顾春、李茂颖、刘晓宇报道）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 14 版）