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复学复课 科学护眼

2020年05月11日08:44 来源：人民网－人民日报

本报北京5月10日电  （记者邱超奕）截至5月9日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例148例，其中重症病例13例；累计治愈出院病例78120例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82901例，现有疑似病例4例。新增无症状感染者20例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察61例；尚在医学观察无症状感染者794例，其中境外输入48例。5月9日，本土再次发生聚集性疫情，全国新增本土确诊病例12例。

10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请相关部门和专家就疫情期间防近视问题进行科普。

疫情期间，儿童青少年电子产品使用过多，增加近视发生和进展的风险。近期，国家卫健委发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》，其中特别提到增加自然光条件下户外运动。国家卫健委疾控局监察专员王斌表示，适当的户外运动对于儿童青少年近视防控起着非常关键的作用，对已近视的孩子也能控制其发展。疫情期间户外运动应避免扎堆，家长尤其要注意孩子的手卫生。

北京同仁医院眼科主任魏文斌认为，保护孩子视力不应太依赖眼药水和仪器，减少近距离用眼、注意用眼姿势、增加户外运动才是最重要的。学生使用电子产品时，要强调“20—20—20”口诀，即看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺（6米）外的地方20秒以上。

北京市疾控中心学校卫生所所长郭欣建议，复课后学校应重视教室课桌设置和采光环境，比如教室灯具应当每月擦洗一次、最前排课桌的前沿与黑板的水平距离不小于2.2米等。

“学校是近视防控的主阵地，健康知识是孩子们最好的‘护眼液’。”王斌说，学校应加强广泛的健康教育，让学生主动预防近视；每天有规律地指导学生做眼保健操，疫情期间可用手不接触眼睛的“爱眼操”代替。学校还应加强家校联动，将预防近视知识传递给家长，督促家长以身作则，为孩子爱护眼睛树立榜样。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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