热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

意大利单日新增确诊病例和死亡病例降至两个月来最低

李洁

2020年05月11日08:43 来源：新华网

　　意大利民事保护部门10日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例802例，累计确诊219070例；新增死亡病例165例，累计死亡30560例。单日新增确诊病例和新增死亡病例均为过去两个月来最低水平。

　　数据显示，意大利当天治愈人数增加2155人，累计治愈105186人；现有患者人数比前一天减少1518人，降至83324人。

　　在现有患者中，68679人在居家隔离，13618人在医院接受普通治疗，1027人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少216例和7例。

　　意大利总理孔特10日在接受意大利媒体采访时说，今年夏天意大利民众将能够去海边、山上度假，但由于需要遵守社交距离等规定，这个假期将与过去有所不同。下一步“解禁”的时间表将取决于医学专家的建议以及未来几周有关疫情数据。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。（记者李洁）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn