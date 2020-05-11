意大利单日新增确诊病例和死亡病例降至两个月来最低

意大利民事保护部门10日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例802例，累计确诊219070例；新增死亡病例165例，累计死亡30560例。单日新增确诊病例和新增死亡病例均为过去两个月来最低水平。

数据显示，意大利当天治愈人数增加2155人，累计治愈105186人；现有患者人数比前一天减少1518人，降至83324人。

在现有患者中，68679人在居家隔离，13618人在医院接受普通治疗，1027人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少216例和7例。

意大利总理孔特10日在接受意大利媒体采访时说，今年夏天意大利民众将能够去海边、山上度假，但由于需要遵守社交距离等规定，这个假期将与过去有所不同。下一步“解禁”的时间表将取决于医学专家的建议以及未来几周有关疫情数据。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。（记者李洁）