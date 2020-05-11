将疫情对“三农”影响降到最低

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。遭遇新冠肺炎疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。这其中一个重要方面，就是将疫情对“三农”影响降到最低。

突如其来的疫情发生在春耕备耕关键期、农产品销售与休闲消费的黄金期、农民工就业的高峰期。农民的工资性收入，休闲农业与乡村旅游，农村基础设施建设进度……这些方面，都可能受到疫情影响。对此，必须围绕保民生、促脱贫、扶生产，集中解决好农资入村、农民工进城、农产品出乡等现实难题，以有效应对危机与挑战。

促进“农资入村”，便利“农民种田”。把组织种子、化肥、农药、饲料等农业生产物资进村入店作为工作重点。强化农业社会化服务水平，利用广播、电视、网络等平台进行生产培训、在线指导、在线答疑。

保障“农民工进城”，加快复工推动就业。保就业，首先要保市场主体，帮助企业解决在复工复产中遇到的原材料供应、务工人员返企、物资运输、流动资金不足等难题，实现企业全面正常生产经营。同时，还要多途径创新农民就业渠道，推动外出务工就业“走出一批”，增设临时公益性岗位“消化一批”，引导本地企业“解决一批”，鼓励农村新型经营主体“联结一批”，全力化解当前农村劳动力转移就业困境。

以“农产品出乡”为目标，实现农产品产销对接。建立农产品流通的特别绿色通道，保证“菜篮子”“米袋子”等主要农产品出得了村、进得了城，防止农产品出现“卖难”和“买难”双重困境；加大重要农产品产销对接服务力度，加强农产品生产、投放、调配，支持和引导农产品生产企业、合作社与城区各超市、农贸市场进行产销对接。

在上述具体措施之外，还应从制度层面着力，围绕促进农业高质量发展和农民持续增收这条主线，提升紧急应变能力、健全危机应急机制。从政策制定角度来说，各项政策可以考虑适当向“三农”倾斜，比如在财政政策方面，重点支持农业保险，有效降低农业生产风险，激活县域经济发展活力；在金融政策方面，对受疫情影响严重、到期还款困难的经营主体予以适当延期。从改革设计的角度而言，在政策范围内下放权力授权基层先行先试，推动城市和工业以及发达地区的资源要素，尤其是资金向乡村流动，激发乡村振兴内在动力。总之，既有着眼当前的应急举措，又有施之长远的政策保障，我们一定能将疫情对“三农”影响降到最低，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚凝聚强大力量。

（作者为湖南师范大学中国乡村振兴研究院院长）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 05 版）