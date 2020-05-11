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社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。全面建成小康社会，必须立足于实干，坚决克服形式主义。形式主义具有顽固性、反复性、多样性、变异性，整治形式主义需要紧盯老问题和新表现，拿出自我革命的勇气、决心和魄力，坚决向形式主义顽瘴痼疾开刀，确保集中整治不走过场、不做虚功，确保取得人民群众看得见、摸得着的实际成效，为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。最近，中共中央办公厅印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》。着力解决困扰基层的形式主义问题，为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证，意义重大而深远。

全面小康是脚踏实地干出来的

习近平总书记指出：“社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。”努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，必须立足于实干。

“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成”，实干是最质朴的方法论。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。回溯新中国历史，从一穷二白到成为世界第二大经济体，从面临“开除球籍”的危险到日益走近世界舞台中央，从物资短缺到成为世界第一货物贸易大国，从落后于时代到逐步赶上时代、引领时代，新中国树起一座座实干的丰碑。70多年来，我们党领导人民创造世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，深刻说明一个道理：任何伟大的事业，总是始于梦想而成于实干。只有实字当头、以干为先，不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印、踏踏实实地干，才能创造奇迹、成就伟业。

习近平总书记强调：“全面建成小康社会，不是一个‘数字游戏’或‘速度游戏’，而是一个实实在在的目标。”坚持稳中求进工作总基调，坚定实施扩大内需战略，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，内在要求落实以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，不搞花拳绣腿、不搞繁文缛节、不做表面文章，确保在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。全面建成小康社会强调的不仅是“小康”，更重要的也是更难做到的是“全面”。“小康”讲的是发展水平，“全面”讲的是发展的平衡性、协调性、可持续性。惟有一件事情接着一件事情办，务求实效，不贪虚功，锲而不舍地向前走，才能赢得全面建成小康社会的伟大胜利。

决胜全面小康容不得半点形式主义

全面建成小康社会是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺，是14亿中国人民的共同期盼。当前，全面建成小康社会进入决胜阶段，也是最后冲刺阶段。冲刺阶段是咬紧牙关的时候，是屏息聚力的时候，是比拼意志的时候。决胜全面小康的路上，容不得半点形式主义。

习近平总书记指出：“当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势复杂多变，改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面任务之繁重前所未有，我们面临的风险挑战之严峻前所未有。”今年以来，我国发展面临的国内外形势复杂多变，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成较大影响，尤其是目前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，各种因素叠加，做好今年经济社会发展工作难度更大。对各级党组织和广大党员、干部来说，这既是大战，也是大考。越是形势严峻复杂越需要勇当先锋、敢打头阵，越是任务艰巨繁重越需要主动担当、积极作为。今年脱贫攻坚要全面收官，小康社会要全面建成，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情影响，必须以优良作风狠抓工作落实，充分调动党员、干部干事创业的积极性主动性创造性，奋力实现经济社会发展目标任务。

在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，各级党组织和广大党员、干部作风状况总体上是好的，与党和人民的事业要求总体上是相适应的，充分展现出新时代共产党人的政治本色。同时，一些困扰基层的形式主义问题依然存在，有的还出现了一些新动向新表现。比如，有的党员、干部习惯于以会议落实会议、以文件落实文件，热衷于造声势、出风头；有的抓工作不讲实效，不下功夫解决存在的矛盾和问题，难以给领导留下印象的事不做，形不成多大影响的事不做，工作汇报或年终总结看上去不漂亮的事不做；有的下基层调研走马观花，下去就是为了出镜头、露露脸，坐在车上转，隔着玻璃看，只看“门面”和“窗口”，不看“后院”和“角落”；有的地方发文件红头改白头、正式改便笺，同一议题会议层层重复开，执行政策搞层层加码，过多要求基层提供视频图片资料作为工作佐证，消耗基层干部大量精力；等等。目前疫情防控和经济社会秩序恢复持续向好，扎实做好外防输入、内防反弹工作，破解复工复产难点、堵点，都需要各级党组织切实解决工作中的形式主义、官僚主义问题，让党员、干部心无旁骛抓紧抓实抓细各项工作，奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利。

从讲政治高度审视和整治形式主义

习近平总书记指出：“形式主义、官僚主义同我们党的性质宗旨和优良作风格格不入，是我们党的大敌、人民的大敌。”必须深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上。拿出自我革命的勇气、决心和魄力，坚决向形式主义顽瘴痼疾开刀，确保集中整治不走过场、不做虚功，确保取得人民群众看得见、摸得着的实际成效，为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证。

习近平总书记指出：“形式主义实质是主观主义、功利主义，根源是政绩观错位、责任心缺失，用轰轰烈烈的形式代替了扎扎实实的落实，用光鲜亮丽的外表掩盖了矛盾和问题。”我们党历来反对形式主义。早在民主革命时期，毛泽东同志就指出：“形式主义是一种幼稚的、低级的、庸俗的、不用脑子的东西”。形式主义是违背事物发展规律的，会给党和人民的事业造成严重损失。从危害上看，形式主义不仅贻误工作，甚至可能使党和国家利益、人民群众生命财产安全遭受重大损失。例如，近年来查处的一些重大安全生产事故、重大环境污染事故等，背后都不同程度地隐藏着个别党员、干部不担当、不作为、不负责的形式主义、官僚主义问题。如果这些问题长期得不到治理，就会严重损害党群干群关系，严重损害党的形象与公信力，严重侵蚀党的执政根基。

习近平总书记强调：“要把力戒形式主义、官僚主义作为加强作风建设的重要任务，大力弘扬真抓实干作风，推进工作要实打实、硬碰硬，解决问题要雷厉风行、见底见效，面对难题要敢抓敢管、敢于担责。”形式主义具有顽固性、反复性、多样性、变异性，整治形式主义需要紧盯老问题和新表现，全面检视、靶向治疗，加强源头治理和制度建设，进一步把广大基层干部干事创业的手脚从形式主义的束缚中解脱出来。一是持续筑牢克服形式主义、官僚主义的思想政治根基。组织引导广大党员、干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立正确政绩观，始终牢记人民利益高于一切，切实把对上负责与对下负责统一起来，决不做自以为领导满意却让群众失望的蠢事。二是坚决纠治贯彻落实党中央决策部署中的形式主义问题。坚持从讲政治高度整治形式主义、官僚主义，深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为，特别是漠视人民群众生命安全和身体健康等突出问题。三是切实防止文山会海反弹回潮。着力提高文件、会议质量，进一步明确精文减会的标准和尺度，完善负面清单，不发不切实际、内容空洞的文件，不开应景造势、不解决问题的会议，做到真减负、减真负。四是进一步改进督查检查考核方式方法。严格计划管理和备案管理，强化对计划事项的监督执行。五是着力提高调查研究实效。调研工作要发扬求真务实作风，在求深、求实、求细、求准、求效上下功夫，力戒搞形式、走过场，不能给基层增加负担。六是完善干部担当作为的激励机制。对干部最大的激励是正确用人导向。坚持在统筹推进疫情防控和复工复产、打好三大攻坚战等重大斗争中考察识别干部，决不能亏待那些攻坚克难的“干将”和“闯将”。七是深化治理改革，为基层放权赋能。总结一些地方的新鲜经验，进一步向基层放权赋能，加快制定赋权清单，推动更多社会资源、管理权限和民生服务下放到基层，人力物力财力投放到基层。八是坚持以上率下狠抓工作落实。各级党委（党组）切实履行主体责任，坚持一级做给一级看，抓好本级带下级。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 09 版）