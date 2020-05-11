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何伟委员——

身体力行 医疗扶贫

本报记者  王金海

2020年05月11日08:41 来源：人民网－人民日报

“村医是守护农村公共卫生安全和群众健康的第一道防线，加强村医队伍建设，完善村医群体管理，对提高基层医疗预防控制能力至关重要。”

毛毛细雨中，全国政协委员、辽宁何氏眼科医院院长何伟，正在辽宁建昌县调研。

连任3届全国政协委员的何伟，在10余年里提出了100多份提案，始终聚焦贫困乡村医疗问题。

“在偏远农村，一些父老乡亲因贫困不能及时救治而失明，还有人因病致贫、因病返贫。”何伟说，“医者仁心，作为一名医生，就想为困难群众做些什么。”

何伟深入辽宁贫困乡村，创建了可复制的“市—县—乡三级防盲扶贫模式”。通过建立三级眼健康云医疗平台，让基层共享高端眼科技术，从而实现远程诊断、远程会诊、远程教育。

“这些年，我带领医生团队，一共培训防盲管理人才、专业技术人才5万人，并为10万余名贫困患者做了公益复明手术。”何伟介绍。

何伟印象最深的是一个17岁的水族男孩小陆。小陆当时在贵州省黔南布依族苗族自治州一所特殊教育学校学习，经检查患有先天性白内障和高度近视。“这个病本来可以治好，但由于贫困，小陆在黑暗中整整生活了17年。”后来的一次公益活动中，何伟成功帮助了小陆，让他看到了五彩缤纷的世界。

“送医送药只能暂时缓解乡村医疗能力薄弱的问题，送医疗技术和医疗人才，才是提高乡村医疗水平的关键之策。”何伟说，在去年全国政协十三届二次会议上，他提交了“不断增强乡村医护人员补给”“加强对乡镇卫生院及农村卫生所医生培养”等提案。

“提高乡村医疗预防控制能力，除了加强村医队伍建设外，还要提升慢性病防治水平。”何伟说，他在工作和调研中发现，糖尿病眼病已经成为主流致盲眼病之一。糖尿病、高血压等慢性疾病，在农村逐渐成为高发疾病。“为此，我将建议完善乡村疾控体系、提高疾病预防投入。”何伟说。

■记者手记

用心做好一件事

作为一名连任3届的全国政协委员，何伟10余年里提出100多份提案，虽角度各有不同，关注的实际上是同一件事——贫困乡村的医疗问题。

作为一名知名眼科医生，何伟二十年如一日，身体力行致力于提高农村医生诊疗能力，建立医疗扶贫基地。不管是作为医生还是政协委员，何伟都在为一件事而努力。用心做好一件有意义的事，既帮助贫困患者解决了实际困难，也诠释了一名政协委员的担当。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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