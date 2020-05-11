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人民论坛：挽紧团结合作的臂膀

彭  飞

2020年05月11日08:41 来源：人民网－人民日报

一个个生产车间加班加点赶制医疗产品，一架架货运包机满载口罩、防护服等飞赴四面八方，一列列中欧班列带着希望奔驰在广袤大地上……新冠肺炎疫情全球蔓延，各国都面临抗击疫情的艰巨任务，防疫物资相对紧缺。作为制造业大国，中国积极推进相关产业有序复工复产，对外国商业采购防疫物资提供便利、保证质量。相关抗疫物资源源不断抵达世界各地，为全球战疫注入强大正能量。

“要共同维护全球产业链供应链稳定，中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。”在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席郑重发出倡议，展现中国在人类共同灾难面前的勇毅担当。从短时间内扩大医用防护服日产能，到增加口罩、红外温度传感器等物资的供应量、交付量，从确保海外企业的零部件供应，到做好防护的同时全力保障海外项目正常建设……中国企业的努力和坚守，赢得了海外客户的口碑，也用实际行动维护了全球产业链供应链的开放、稳定和安全。

经济全球化时代，产业链供应链如同紧密纽带，把不同国家和地区联结在一起。受疫情影响，全球产业链供应链出现多点“梗阻”，世界经济发展面临考验。然而，越是身处挑战和危机之中，越应珍视团结合作的价值。譬如，一台呼吸机包含上千个零部件，谁都难以完全依靠自己单独生产。正如世界贸易组织总干事阿泽维多所说：“没有一个国家能自给自足，不管它有多强大或者多先进。”人们越发认识到，以产业链供应链为代表的全球合作，不仅是经济繁荣发展的基石，也是应对风浪、共克时艰的有力武器。

大江大河奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，但前进的势头不会改变。面对疫情，一些人借机炒作“经济脱钩”，鼓噪转移产业链，甚至试图人为切断全球产业链供应链。事实上，经济全球化是历史潮流。产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。那些违反时代潮流、违背客观规律的言行，既不理智，也不现实。病毒没有国界，疫情不分种族。任何国家都不能置身其外，独善其身。全人类只有共同努力，才能战而胜之。在这个过程中，共同维护全球产业链供应链稳定，充分激发经济全球化中蕴含的团结之力、协作精神，至关重要。

疫情没有拉远我们的距离，反而让彼此走得更近。如今，网络、大数据等信息通信产业快速发展，电子商务、在线教育、在线娱乐等新业态新模式层出不穷，国际化的供应链、物流链在更大范围延伸，5G等新型基础设施加快完善加速了生产要素的全球流动……面向未来，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显，经济全球化的深度和广度也将继续拓展。

携手打好这场疫情防控全球阻击战，没有人是一座孤岛。让我们挽紧团结合作的臂膀，同舟共济、并肩作战，守护人类共同的美好家园。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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