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北京门头沟市场监管：专项检查校园食品安全保障初三学生返校复课

2020年05月11日08:35 来源：北京青年报

5月11日，全市初三学生将迎返校复课。北青报记者从门头沟区市场监管局了解到，该局将继续加大对学校及周边食品安全隐患的专项排查。截至目前，已排查学校食堂14家、校园周边餐饮单位34家、周边食品销售单位21家。

在专项排查中，执法人员注重食品安全的全流程、全环节检查。从原料购进到制作加工、从食堂人员自身健康管理到操作间卫生是否到位、从食品安全各项制度落实到设施设备运行是否完好，每个监管细节都不放过。同时，将校园周边涉及食品安全的小食杂店、小超市、食品市场、餐饮单位等全部纳入重点排查领域，重点对经营户的许可资质、食品采购索证索票查验记录、从业人员健康管理、经营场所环境卫生、餐饮具的清洗消毒等方面进行细致的排查检查，对发现的隐患及时督促整改，确保将风险隐患消除在萌芽状态。突出网络餐饮排查治理，指导入网餐饮企业严格落实食品采购进货查验和索证索票规定、严格加工制作流程和经营场所管理，为网络餐饮企业疫情防控和食品安全提供强有力的支持。（记者 王薇）

(责编：李轶群、许晓华)


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