热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

佑安医院胡中杰：奋斗在传染病防治一线

2020年05月11日08:35 来源：北京青年报

胡中杰一直奋斗在传染病防治一线，先后参加抗击传染性非典型肺炎、甲型H1N1流感、新冠肺炎等突发公共卫生事件。他参与组建佑安医院第一间艾滋病病房，作为第一批进入“非典”病房的医生，参加佑安医院第一个“非典”病房的建立，收治第一位“非典”住院患者。

2003年3月初，佑安医院成为北京市第一家收治“非典”的定点医院。胡中杰主动请缨成为第一批进入“非典”病房的医生。当时大家对“非典”了解十分有限，而且起病急，病情变化快，病因不明，没有现成的经验可参考，一切都只能从头摸索。胡中杰没有退缩，他一边抢救病患，一边总结经验认真分析，一直坚守到所有患者出院，成为佑安医院在“非典”病房工作时间最长的三位医生之一。在完成临床救治工作后，他又积极参加临床和实验资料的整理总结，参与一些科研课题的申报和论文的撰写，参与完成专著《实用SARS学》的编撰。

在多年的工作中，胡中杰认识到传染病的防治工作重点在基层，他总是抓住一切服务基层的机会，将传染病防治知识带到基层。2016年，他主动申请参加中组部、团中央第17批“博士服务团”，赴青海省传染病专科医院挂职服务一年。组织编撰出版《青藏高原常见传染病诊疗常规》系列丛书，结合青海传染病防治的实情，先后新建介入科，捐建生物样本库，联系搭建两套远程会诊系统，使群众不出省就能获得国内一流的诊疗。在短短一年里，胡中杰从硬件和软件两方面提高当地传染病的防治水平，真正留下一支带不走的高素质传染病防治团队。

2020年突发新冠肺炎疫情，作为医务处处长、应急办公室主任，胡中杰充分利用亲历2003年SARS防控的经验，当第一例病例入院时，就带领团队迅速进入应急状态，组建现场指挥部，有条不紊地推动临床筛查和救治工作。文/本报记者 王薇

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn