佑安医院胡中杰：奋斗在传染病防治一线

胡中杰一直奋斗在传染病防治一线，先后参加抗击传染性非典型肺炎、甲型H1N1流感、新冠肺炎等突发公共卫生事件。他参与组建佑安医院第一间艾滋病病房，作为第一批进入“非典”病房的医生，参加佑安医院第一个“非典”病房的建立，收治第一位“非典”住院患者。

2003年3月初，佑安医院成为北京市第一家收治“非典”的定点医院。胡中杰主动请缨成为第一批进入“非典”病房的医生。当时大家对“非典”了解十分有限，而且起病急，病情变化快，病因不明，没有现成的经验可参考，一切都只能从头摸索。胡中杰没有退缩，他一边抢救病患，一边总结经验认真分析，一直坚守到所有患者出院，成为佑安医院在“非典”病房工作时间最长的三位医生之一。在完成临床救治工作后，他又积极参加临床和实验资料的整理总结，参与一些科研课题的申报和论文的撰写，参与完成专著《实用SARS学》的编撰。

在多年的工作中，胡中杰认识到传染病的防治工作重点在基层，他总是抓住一切服务基层的机会，将传染病防治知识带到基层。2016年，他主动申请参加中组部、团中央第17批“博士服务团”，赴青海省传染病专科医院挂职服务一年。组织编撰出版《青藏高原常见传染病诊疗常规》系列丛书，结合青海传染病防治的实情，先后新建介入科，捐建生物样本库，联系搭建两套远程会诊系统，使群众不出省就能获得国内一流的诊疗。在短短一年里，胡中杰从硬件和软件两方面提高当地传染病的防治水平，真正留下一支带不走的高素质传染病防治团队。

2020年突发新冠肺炎疫情，作为医务处处长、应急办公室主任，胡中杰充分利用亲历2003年SARS防控的经验，当第一例病例入院时，就带领团队迅速进入应急状态，组建现场指挥部，有条不紊地推动临床筛查和救治工作。文/本报记者 王薇