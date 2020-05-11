热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

史亚军：援建“小汤山医院”46小时抢通应急道路

2020年05月11日08:27 来源：北京青年报

史亚军，北京市市政四建设工程有限责任公司总经理。在援建“小汤山医院”的工作中，他带领团队连续奋战两个昼夜，仅用46小时就抢修完成了一条运送病人的应急通道，这条350米的通道成为后续整个医院按期修建完成的关键。

“亚军，疫情影响不断扩大，市里决定重启小汤山医院，需要紧急修建一条应急通道，你快去现场看看。”大年三十中午，一通电话打破了和家人的团聚时刻。史亚军放下手里正在包的饺子，顾不上吃饭，换上衣服就往外走。 17年前“北京市政”七天七夜抢建小汤山医院时，史亚军刚参加工作不久，如今，身为市政四公司的总经理，压在他肩上的担子更重了。

如果在平时，修一条350米的道路不是难事，但和病毒赛跑的当下，原本7天的工期被压缩到了72小时！为避免交叉感染，避开小汤山医院东、西、南三面紧邻的闹市和住宅区，市里领导和院方决定从北墙撕开一条口子，修建一条通往医院B区的通道。

时值春节假期，大部分管理人员和工人已经返乡，史亚军当机立断，立即安排专车点对点去接返乡工人回到岗位，同时联系在京项目部，从四面八方抽调工程机械参与“战斗”。在史亚军的有力指挥下，只用了4个小时，所有参战人员、设备全部集结到位。北京 “四九”的夜里，气温逼近-10℃，在施工现场，史亚军作为共产党员和现场指挥长，一直坚守在第一线。累得实在不行了，他就去指挥车里眯一会儿，然后接着干。看似普通的道路施工任务，史亚军深知其中的特殊意义。 连续奋战两个昼夜后，终于在46小时后安全顺利地打通了一条长341米，宽7米的应急道路，为缩短整个工期贡献了26个小时，道路标准也比上级要求更高。

史亚军在组织好施工力量的同时，从没有放松对安全的要求。医院施工高峰期有几十家单位的1.5万名人员在现场，各单位之间存在交叉作业，防疫、安全管理的压力很大。他要求，入场安全培训丝毫不能马虎，早晚交接班必须由安全总监强调安全措施，绝不能打乱仗。施工高峰期，他所负责的道路施工工地上的管理人员分片区24小时轮班盯住现场，紧紧抓牢安全管理。在他的严格要求下，市政四公司无一例工伤事故和感染病例，出色完成了施工任务。文/本报记者 王薇

其他上榜人物

“老防控”带队 中西结合疗效卓著

梁连春，男，1967年12月出生，北京佑安医院感染综合科主任。从事感染病救治30余年的梁连春是医患的定心丸，新冠疫情发生后，他抚慰患者鼓励团队坚持精准治疗，多次参与市及国家新冠防控会商。他成立专家组坚持中西医结合，医院新冠总体治愈率达95 %以上。

联防联控群防群治 党建防疫显合力

侯兵，女，1972年6月出生，朝阳区安贞街道安华里社区党委书记。疫情肆虐以来，侯兵坚持党建引领，带领社区工作者入户精细排查，建立动态排查网、社工实名包楼、“二维码”线上登记等，对外地返京人员分类重点防控管理，形成了联防联控、群防群治的强大合力。2月10日，习总书记来安华里社区调研，强调要充分发挥社区在疫情防控工作中的“阻击作用”。

推动种猪改良确保供应造福百姓

张茂，男，1969年2月出生，北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场副经理。上世纪90年代末，我国首次从比利时引入种猪，张茂攻克了其应激、难产、腿病三大难题，为种猪品种改良做出巨大贡献。2018年非洲猪瘟入侵，他快速整理出可操作的防控指导文件；今年新冠来袭，他再次冲锋在前，协调各养殖基地复工复产，加快生猪出栏进度，确保首都市场猪肉产品的稳定供应。

三批物资急驰湖北 民间公益古道情深

“绿动公益”约150人，是北京市球迷协会下属以球迷为主的民间公益组织。新冠疫情初始，“绿动公益”第一时间就为湖北捐赠了三批物资。首批物资由朱进军驾车急赴随州时，因雾锁高速19小时后方艰难抵达，“北京球迷千里驰援”被传为美谈。

推荐榜样人物请登录北京榜样官方网站，或关注“北京榜样”微信公众号。文/本报记者 王薇

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn