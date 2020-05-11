史亚军：援建“小汤山医院”46小时抢通应急道路

史亚军，北京市市政四建设工程有限责任公司总经理。在援建“小汤山医院”的工作中，他带领团队连续奋战两个昼夜，仅用46小时就抢修完成了一条运送病人的应急通道，这条350米的通道成为后续整个医院按期修建完成的关键。

“亚军，疫情影响不断扩大，市里决定重启小汤山医院，需要紧急修建一条应急通道，你快去现场看看。”大年三十中午，一通电话打破了和家人的团聚时刻。史亚军放下手里正在包的饺子，顾不上吃饭，换上衣服就往外走。 17年前“北京市政”七天七夜抢建小汤山医院时，史亚军刚参加工作不久，如今，身为市政四公司的总经理，压在他肩上的担子更重了。

如果在平时，修一条350米的道路不是难事，但和病毒赛跑的当下，原本7天的工期被压缩到了72小时！为避免交叉感染，避开小汤山医院东、西、南三面紧邻的闹市和住宅区，市里领导和院方决定从北墙撕开一条口子，修建一条通往医院B区的通道。

时值春节假期，大部分管理人员和工人已经返乡，史亚军当机立断，立即安排专车点对点去接返乡工人回到岗位，同时联系在京项目部，从四面八方抽调工程机械参与“战斗”。在史亚军的有力指挥下，只用了4个小时，所有参战人员、设备全部集结到位。北京 “四九”的夜里，气温逼近-10℃，在施工现场，史亚军作为共产党员和现场指挥长，一直坚守在第一线。累得实在不行了，他就去指挥车里眯一会儿，然后接着干。看似普通的道路施工任务，史亚军深知其中的特殊意义。 连续奋战两个昼夜后，终于在46小时后安全顺利地打通了一条长341米，宽7米的应急道路，为缩短整个工期贡献了26个小时，道路标准也比上级要求更高。

史亚军在组织好施工力量的同时，从没有放松对安全的要求。医院施工高峰期有几十家单位的1.5万名人员在现场，各单位之间存在交叉作业，防疫、安全管理的压力很大。他要求，入场安全培训丝毫不能马虎，早晚交接班必须由安全总监强调安全措施，绝不能打乱仗。施工高峰期，他所负责的道路施工工地上的管理人员分片区24小时轮班盯住现场，紧紧抓牢安全管理。在他的严格要求下，市政四公司无一例工伤事故和感染病例，出色完成了施工任务。文/本报记者 王薇

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三批物资急驰湖北 民间公益古道情深

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