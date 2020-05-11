北京8万余名初三学生今天返校

送“爱心包”“笑脸”迎同学、校园贴上“校服熊”logo……经过了上百天的居家学习，今天上午，本市8万余名初三学生将重返校园上课。北京青年报记者从本市部分学校了解到，目前，本市初三开学的各项准备已经就绪，全体教职员工也均已到岗。各学校也储备了数量充足、品种齐全的疫情防控物资。由于初三年级同学们的年龄较小，为了让同学们能够暖心、安心“回家”，各校都精心为同学们营造熟悉的氛围，并送上准备已久的返校礼物。除此之外，在疫情防控的特殊时期，部分学校不约而同将“生命教育”作为开学第一课主题。

戴着口罩的校服熊印在测温棚上，一米间隔线上校服熊在“指路”，课桌的名牌旁也都有校服熊的身影……在166中学的校园里，为了迎接初三的200余名同学返校，学校老师将同学们熟悉的校服熊元素嵌入到校园的每个角落，让同学们在进校门时就有熟悉的感觉。在昌平南邵中学，同学们都提前收到了来自学校的开学“邀请函”。这个“邀请函”上印着校园美景，也有返校后的疫情防控注意事项，只要同学们用手轻点邀请函上的图片，还会出现烟花绽放的温暖情景。不仅如此，今天早上返校时，同学们还将在校门口看到戴着“笑脸”口罩的老师们欢迎他们“回家”。校长还会送给同学们一人一个“爱心笔记本”，笔记本上有校长亲笔写上的祝福语。每一个笔记本的祝福语虽不一样，却都表达了同一个意思：愿他们在这个特殊的初三收获更多的成长。北京师范大学昌平附属学校在教室内外做了师生情感融合为主题的文化布置，包括“见字如面 为你写诗”“吾爱吾师 吾师爱我”等主题内容。“在疫情防控中增加了一些温馨的元素，尽快让学生适应学习方式的转变。”学校相关负责人介绍。

北京市赵登禹学校则在开学的第一天，为每位同学送上一个“爱心防疫包”，这个爱心包中装有口罩、手消、消毒纸巾等。学校还特意在爱心包上写下“鲜衣怒马少年时，且行且歌且从容”的句子，以此来勉励同学们。

不仅如此，在疫情防控的特殊时期，各学校也都不约而同地将“生命教育”作为同学们开学第一课的主题。166中学在开学第一课上特别设置了“致敬最可爱的人”环节，邀请协和医院援鄂医护人员讲述在武汉的抗疫故事。北京市赵登禹学校在开学当天下午，也特意请来北京首批赴鄂医疗队队员，北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任张黎明为全校同学开展一次“生命教育”课程，现场请张主任与同学们分享自己在武汉期间的所思、所行、所悟。（记者 武文娟）

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学生在校期间应不串座、不串班

同学们在上下学路上、在校期间该如何防护？昨日，北京市疾病预防控制中心学校卫生所发布开学一日攻略，教授孩子们从晨起、上学、放学途中、在校期间以及回家后的防控知识。市疾控提醒，同学们进校、用餐间隔1米以上，在校期间不串座、不串班。

根据攻略内容，同学们晨起要开展自我健康监测。在上学和放学途中要坚持家庭和学校“两点一线”，避免不必要外出活动。

住所距学校较近，建议步行或骑行（十二周岁以下学生不要单独在马路上骑车）。住所距学校较远，优先选择私家车出行。如果乘坐公共交通工具，需全程佩戴口罩，有序乘车。

同学们在校期间，进校间隔1米以上，排队依次进入校园。自觉接受体温检测，体温正常方可进校，如异常应听从老师安排。进班应配合老师在上下午第一节课前做好晨午检，如有身体不适及时告诉老师，因病缺课的学生应将病情和就诊信息及时报告班主任。

在教室内应一人一桌，尽量拉开间距，做好教室通风。课间适当、适度活动，杜绝追逐打闹，不串座、不串班。就近、有序如厕，避免拥挤，如厕前后正确洗手。

就餐时餐厅排队及用餐时与同学保持1米以上距离。遵循分时、错峰、单向就餐的原则，避免交谈，不要和他人共用餐具、杯子和食物。合理膳食，均衡营养。多喝白开水，不喝或少喝含糖饮料。

放学回家后，进门后应用肥皂（洗手液）和流动水按照七步洗手法洗手。取下口罩，放置通风良好处。如需更换，按生活垃圾分类处理。对文具、钥匙、公交卡等频繁触摸的物品可用75%的酒精擦拭。

市疾控还特别提示，要正确佩戴口罩。口罩戴上后尽量不要触摸。如在户外、无人员聚集、通风良好场所可不戴口罩。一般在口罩变形、弄湿或弄脏导致防护性能降低时更换，口罩需丟弃至专用垃圾桶中。

此外，还要注意保持手卫生。餐前、便前、便后、触摸口罩前后、接触楼梯扶手门把手等公共物品后，应及时按照“七步洗手法”用洗手液（肥皂）和流动水洗手，洗手过程不少于20秒。不方便洗手时，可用免洗手消毒剂或消毒湿巾擦手。

市疾控建议，同学们要养成良好习惯，避免用手触摸眼、鼻、口，不随地吐痰，咳嗽或打喷嚏时用肘部遮盖口鼻，口鼻分泌物用纸巾包好后投入有盖垃圾桶，自觉与他人保持1米以上安全距离。家长及其他共同生活的人员尽量减少外出，自觉做好防护。如家长出现发热等可疑症状，学生也应居家隔离观察。

市疾控表示，防控新冠肺炎等传染病的同时，也要注意预防近视和肥胖等常见病，做好防护条件下，积极进行户外阳光体育锻炼，也可以做“亲子爱眼健身操”。文/本报记者 蒋若静