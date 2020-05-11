5月9日新增12例本土确诊病例

5月10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请有关专家就科学用眼、预防近视等回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报疫情情况。5月9日0时至24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例14例，其中12例为本土病例，分别为吉林11例，湖北1例；2例为境外输入上海病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入内蒙古病例。

米锋表示，5月9日，本土再次发生聚集性疫情。全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高。

他提醒：“应始终保持高度警惕，做好个人防护，不扎堆、少聚集，一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状，立即到定点医院就诊筛查，避免疫情扩散。”

增加孩子户外活动和疫情防控不矛盾

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌在发布会上介绍说，适当的户外运动不仅可以改善孩子们的健康状况，对于儿童青少年近视的防控也起到非常关键的作用。

她说，日间活动不仅能够预防近视发生，对于已经发生近视的孩子还能起到控制近视发展的作用。

“前一段时间国家卫生健康委下发了《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》，《指引》中专门提到，要增加孩子们的户外活动，提倡在空旷、通风、人员不密集的地方增加户外运动，这样有利于预防近视。这和疫情防控是不矛盾的，但是要做好防控。”

她说，孩子们在户外活动时应该尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆，需要和别的小朋友或其他人进行交流的时候要戴口罩。孩子们户外活动时，尤其是年龄小的孩子应该在大人的陪伴下在户外活动。同时家长应该注意孩子们的卫生尤其是手卫生。一定要嘱咐孩子不要用手碰触口鼻眼这些部位。一些安全措施做到位的情况下，保证孩子们在户外活动是非常有利的。

复课后近视防控要做到“户外120分钟”

王斌说，在复课之后，对于孩子们的近视防控要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的户外活动时间。对于已经近视的孩子来说，应该更长时间进行户外活动。

“复课后，学校的体育课和30分钟的大课间，应该保证孩子们能够在户外活动。同时也确保错时、错峰增加学生体育活动的距离。”她说，应该保证孩子课间确实能够走出教室，不要在教室里。

放学以后保证孩子们户外活动的时间之后再做作业，增加孩子们户外活动时间，尤其是增加户外孩子们和阳光接触的时间，对孩子们这段时间预防近视非常重要。

王斌说，复课后具备条件的学校，我们还是提倡对孩子的视力监测和屈光筛查做一些工作。当然复课之前，我们也鼓励家长带着孩子到医院正规的医疗机构做检查。

用正规电子产品 没必要加装防蓝光设备

发布会上有记者提问，全国还有不少孩子在家通过电视、手机、电脑进行网络学习，家长应该如何选择电子产品和使用距离，来更好地保护孩子视力？

北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌对此表示，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。

他说，使用电子产品遵循的还是要强调“20-20-20”口诀，也就是看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺（6米）外20秒以上。

此外，他提到目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控应该说没有直接关系。

他说，蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光，“所以在日常生活中，我们使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备”。

“挤眉弄眼”眼保健操不能减缓近视发展

魏文斌说，疫情期间出现一些“挤眉弄眼”还有“歪头斜脑”，以及各种转动眼球为主的眼球运动操，“这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能的、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能够很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。”

魏文斌说，防控近视还是应该强调“20-20-20”口诀，这样才能使眼内肌肉得到放松，从而缓解视疲劳。

针对在国外流行0.01%的阿托品滴眼剂，是否会在国内推广这一问题，魏文斌表示，目前国内还没有提高视力和控制近视发展的药物推广。

他表示，近年来确实有研究发现，低浓度的阿托品，也就是0.01%的阿托品，可以延缓儿童近视的发展。

“但是低浓度的阿托品眼药水也不是神药，有一部分儿童点了低浓度的阿托品以后会出现怕光、近距离看东西不清、阿托品过敏反应等情况。还有一部分孩子点了0.01%的阿托品眼药水，也不能够有效控制近视的进展。”

他说，不要只依赖眼药水来防控近视。减少近距离用眼，注意用眼姿势、增加户外运动才是防控近视最重要的方法。（记者 孟亚旭）