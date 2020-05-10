国家卫健委：5月9日新增确诊病例14例 其中12例本土病例和2例境外输入病例

人民网北京5月10日电（董童）国家卫生健康委于10日在官网发布的《截至5月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，其中12例为本土病例（吉林11例，湖北1例），2例为境外输入病例（在上海）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）。当日新增治愈出院病例74例，解除医学观察的密切接触者427人，重症病例减少2例。境外输入现有确诊病例115例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1683例，累计治愈出院病例1568例，无死亡病例。

情况显示，截至5月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例148例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例78120例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82901例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者736787人，尚在医学观察的密切接触者5840人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入1例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察61例（境外输入16例）；尚在医学观察无症状感染者794例（境外输入48例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例（出院967例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院40例），台湾地区440例（出院361例，死亡6例）。