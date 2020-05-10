北京：发热门诊等临床人员将学流行病学知识

家门口的社区卫生服务中心要有“首席全科医生”了！记者从市卫健委了解到，今年本市将建设4家左右全科医生培养示范基地，利用3年左右时间，为每家社区卫生服务中心培养一名首席全科医生。本市今年将实施传染病防控综合能力提升计划，开展医院发热门诊、呼吸、急诊等临床人员学习流行病学活动。

日前，市卫生健康委印发今年卫生科教工作要点，明确本市将落实基层全科医生职称晋升前到医联体牵头医院进修制度。加强全科医生岗位培训，继续开展社区卫生人员必修课培训、全科医生转岗工作和乡村医生岗位培训，为村卫生室和基层社区定向培养医学生。

今年突发的新冠肺炎疫情，使新发突发传染病疫情防控更受关注。今年本市将实施传染病防控综合能力提升计划，开展重点岗位公共卫生人员学习临床技能，医院发热门诊、呼吸、急诊等临床人员学习流行病学的“双学”活动。卫生健康部门还将在全市建设模拟培训基地，开发实用培训教材和传染病防控与医疗救治思维训练系统和考评系统，提高重大、新发突发传染病的快速预警、及时发现、报告和有效应对能力。

今年本市将加强市属医学研究所的科研平台建设，新建北京市感染性疾病研究中心，探索建立科研绩效考核机制。建设医研企协同创新基地，成立北京市医学人工智能创新转化示范中心、医用设备研发测试创新示范中心、新药研发试验创新示范中心、疫苗研发转化示范中心、区块链创新转化示范中心、医药健康协同创新政策研究中心等。协同市科委等部门做好国家实验室、国家重点实验室、国家临床医学研究中心、国家转化医学中心等重大科技建设项目的申请和建设工作。在新冠肺炎疫苗、药物、快速检测试剂研发和病原学研究等方面，本市将发挥定点医院和疾控中心的资源优势，协同高校、科研院所、企业做好药械临床试验、病原学监测和创新技术的交叉应用。市卫健委将与市科委联合建设全市新冠肺炎全病程信息和样本资源管理平台，完善管理机制，开展联合攻关，促进资源共建共享。

（记者 贾晓宏）