“蜂妹子”杨春竹：乡村发展需要年轻人

杨春竹把当年的中专录取通知书一直珍藏在箱底，隔一两年会拿出来看看，“考上学却读不起的事情，永远不要再重演了。”

杨春竹出生于湘西泸溪县兴隆场镇甘田坪村龙头寨一户贫困家庭。16岁初中毕业，她考上了怀化卫校，但因家庭贫困，不得不放弃学业，进城务工。

一边在流水线上班，一边利用业余时间学习，用了7年，她从蓝领做到了白领，工作地点从车间变成了上海浦东的写字楼。

2015年，因为婆婆患鼻咽癌，自己两个孩子无人帮忙照看，杨春竹选择回到家乡。她性格开朗，不管是上山拔竹笋，下河捕鱼捞虾，还是在家制作剁辣椒，她都会发到微信朋友圈，与大家分享。经常有人会问：“能不能寄一点？”

“一开始，更多是朋友间帮忙，后来意识到，这种分享能让大家直观看到家乡的青山绿水，对产品制作过程也放心。”意识到这个商机，杨春竹把它当成返乡后的新事业。

为保证食材新鲜，她只要接了单，第二天一早就会下地摘辣椒、豆角，挖笋等。村里到镇上的快递发货点没有班车，她背起背篓，走一趟就要40多分钟，寒冬腊月都走得满头大汗。这一走就是两年多，一直到2018年快递公司开通进村业务。

龙头寨一带盛产柑橘、玻璃椒、茶叶、茶油、蜂蜜等，但很难卖出好价钱。乡亲们看她一天到晚忙得不亦乐乎，希望她能帮他们卖货。

杨春竹爽快地答应了。“很多是留守老人，没有智能手机，电商对他们来说是天大的难题，对我来说只是一件小事。”货源多了，质量必须把控好，杨春竹每次都亲自到地里挑选、采摘农产品，全过程拍照，发送给客户。

如今，有31户村民的农产品通过她的电商平台对外销售，其中10户是建档立卡贫困户。

村里人越来越喜欢杨春竹，因为她也养蜂，大家都叫她“蜂妹子”。贫困户杨秀安说：“我家的辣椒以前背到镇上卖，卖不了几个钱，现在靠她帮忙，一年能卖5000多块。”

“精准扶贫这些年，村里路通了，网通了，条件越来越好，年轻人有发展机会，乡村发展也需要年轻人。我希望自己能当好一个榜样，带动更多年轻人回到家乡发展。”杨春竹说。（记者周楠）