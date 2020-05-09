据新华社北京5月8日电 日前，经中央应对疫情工作领导小组同意，国务院联防联控机制印发《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下艰苦努力，我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固，防控工作已从应急状态转为常态化。各地各部门要按照党中央关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复。

《意见》要求：一要坚持预防为主。二要落实“四早”措施。对病例和无症状感染者早发现、早报告。迅速开展流行病学调查，落实早隔离、早治疗措施。三要突出重点环节。在落实防控措施前提下，分类有序开放公共场所，加强社区防控，继续做好医疗机构、学校、养老机构、福利院等重点机构疫情防控，指导老年人、儿童等重点人群做好个人防护。四要强化支撑保障。加快检测试剂和设备研发，提高核酸检测能力，扩大检测范围，对重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”。要发挥大数据作用，推动各地落实“健康码”互通互认。