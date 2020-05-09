新冠肺炎疫情给东南亚各国人民生活和健康安全带来前所未有的严峻挑战。作为友好近邻，中国向东南亚国家伸出援手，与东南亚国家同舟共济、共克时艰。

柬埔寨传统新年刚过去不久，柬埔寨国家电力公司便收到一份来自中国华电集团有限公司的“礼包”，其中包括N95口罩、红外测温仪、医用防护服、消毒液等。

柬埔寨国家电力公司总裁高洛塔纳在捐赠仪式上表示，这份援助充分体现了柬中两国的深厚友谊。

此外，中国广西壮族自治区、上海市也先后向柬埔寨捐赠抗疫物资。柬埔寨首相洪森多次感谢和赞赏中国为国际社会抗击疫情作出的贡献，并祝愿柬中友谊像钢铁般牢固。

5月5日，中国和平发展基金会向缅甸捐赠抗疫物资交接仪式在缅甸卫生体育部仰光办公楼举行。缅甸卫生体育部医学研究司司长佐丹吞、教育部研究创新司司长温凯莫衷心感谢中方雪中送炭，并表示将把这些物资尽快分发到最需要的地方，确保发挥应有作用。

5月4日，中国军队援缅甸抗疫医疗专家组向缅甸国防军捐赠抗疫物资交接仪式在仰光敏加拉洞缅军第一总医院举行，物资为核酸全自动提取仪等全套核酸检测设备和耗材。中国军队援建缅军新冠病毒检测实验室即日起开始运行。

缅军第一总医院院长敏佐说，在短短10天内，中国军队医疗专家组给予缅军技术、物资及管理方面的支持和帮助，对缅方来说无比珍贵。缅方将把专家组分享的中国抗疫经验和方案积极应用于抗疫实践中。此次抗疫合作将成为两国坚定“胞波”情谊的又一里程碑。“缅方将借鉴中国抗疫经验，在中方支持下全力抗击疫情。希望各国能团结合作，携手抗疫，共建美好世界。”

中共中央对外联络部援助老挝防疫物资交接仪式日前在老挝人民革命党中央对外联络部办公大楼举行。老挝人革党中央对外联络部部长顺通表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，老中两党两国和两国人民守望相助、密切合作，我们深受感动。中方捐赠的抗疫物资十分宝贵。老挝人革党、政府和人民诚挚感谢中国党、政府和人民的无私支持与帮助。

近日，老挝琅勃拉邦中国商会、中国电建南欧江电站项目、老挝东泰集团向琅勃拉邦省政府捐赠了一批物资。琅勃拉邦省副省长冯沙万在捐赠仪式上向中资企业表示感谢，并认为中国医疗专家组为老方应对疫情提供了宝贵经验。

截至目前，中国政府已向菲律宾政府提供多批援助。福建、海南、山东、广州、南宁等多个菲律宾省市的友省友城，马云公益基金会、恒丰集团、华为、攀华集团等中国企业和社会各界也纷纷伸出援手，向菲律宾各地捐赠了大量抗疫物资，包括数以百万计的个人防护用品。

中方协助菲方采购近万立方米的抗疫物资和大量抗疫药品，有效满足菲律宾的疫情防控需求。中国驻菲律宾大使馆还协调安排包机帮助运送相关物资，展现了中菲守望相助、同舟共济、携手并肩应对挑战的新时期伙伴关系。

（本报曼谷5月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 03 版）