“赞比亚十分赞赏中国政府在抗击疫情中采取的应对措施和展现出的应变能力，感谢中国政府和中国人民对赞比亚的无私帮助。”近日，赞比亚驻中国大使温妮·奇贝萨孔达代表赞比亚政府向中国政府和人民表示感谢。

“面对未知病毒，中国政府展现出了让世界瞩目的决断力、行动力和灵活应变的能力。中央和地方各级政府有效协调，民众积极配合，这种集体力量与合作精神在疫情背景下尤为可贵。”奇贝萨孔达在接受本报记者采访时表示，在短时间内，中国疫情防控阻击战取得了重大战略成果，很大程度上归功于中国共产党和中国政府的坚强领导，赞比亚十分赞赏并支持这些行动。

“为了遏制疫情蔓延，挽救生命，中国各地采取了前所未有的措施：倡导勤洗手、工作生活场所通风消毒、保持合理社交距离、科学佩戴口罩等日常防护措施，中国民众都在自觉执行。”奇贝萨孔达认为，中国的防控举措行之有效、值得借鉴。“在华外国人赞赏中国在全国范围内实施的封城管制，并积极支持这一行动。”

奇贝萨孔达表示，在华外国人有着不同的文化背景，来自不同制度的国家，但非洲驻华使节和中国有关部门建立了积极的对话平台，迅速化解了一切可能出现的矛盾。“我们必须要承认，中国不存在任何种族歧视，非中人民的友谊是牢不可破的。非中业已形成并经得起时间检验的合作关系不会受到任何影响！”

目前，非洲54个国家中已有53个国家出现了疫情，非洲新冠肺炎累计确诊病例已超过5万例。“应对疫情全球大流行，需要世界各国和各国际组织团结合作，共渡难关。”奇贝萨孔达指出，尽管自身防疫任务依然艰巨，中国仍在尽力为有需要的国家提供力所能及的帮助，举行视频交流会议，分享防控和诊疗方案，提供急需的抗疫物资，派出医疗专家组，帮助各国抗击疫情。奇贝萨孔达高度评价中国对各国的援助，“赞比亚也是这些援助的受益者。中国的援助将提升非洲国家应对危机的能力，挽救更多生命。我们非常感谢中国的无私帮助。”

奇贝萨孔达认为，共建“一带一路”、中非合作论坛以及中国国际进口博览会等平台，为推动非洲国家发展创造了机会。“赞比亚愿继续与中国一道，致力于打造更加紧密的非中命运共同体，为实现互利共赢合作新成果、造福两国人民而努力。”

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 03 版）