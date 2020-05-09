北医三院支援湖北医疗队——年轻医护显担当

本报北京5月8日电 （记者邱超奕）截至5月7日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例260例，其中重症病例18例；累计治愈出院病例77993例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82886例，现有疑似病例6例。新增无症状感染者16例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察42例；尚在医学观察无症状感染者854例，其中境外输入71例。5月7日，全国现有确诊病例降至1月20日以来最低。自2月28日以来，首次无新增境外输入确诊病例报告。

8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍北京大学第三医院支援湖北医疗队相关情况。1月26日至4月4日，北京大学第三医院先后派出137名医务人员驰援武汉，在同济医院中法新城院区救治重症患者。医院副院长、医疗队队长沈宁说，医院派出的医疗队是年轻、专业的队伍，其中90后有75名，占54.7%。医疗队从2月8日独立接管病房开始，一共收治102人，其中重症患者79人、危重症患者21人。

“三米阳光”是北医三院带往武汉的护理理念，医院急诊科护士长、医疗队队员崔曼解释，提倡在护理中关心、关爱、关注出现在护理人员3米内的所有人，无论是家属、同事还是患者，希望营造一种温馨的氛围，对疾病治疗起到积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 02 版）