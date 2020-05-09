新华社北京5月8日电 全国人大环境与资源保护工作座谈会8日在京召开，全国人大常委会副委员长沈跃跃出席会议并讲话，全国人大常委会副委员长丁仲礼出席。

会议指出，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和依法防控疫情的重要指示精神，紧扣决胜全面建成小康社会目标，加强生态环境保护立法修法，加大法律实施监督力度，依法推动生态文明建设。提高立法质量和效率，抓紧做好野生动物保护法修改工作，配合做好生物安全法等法律审议工作。增强监督工作的针对性和实效性，配合做好全面禁止野生动物非法交易和食用的决定、野生动物保护法等法律的执法检查，开展专题调研。加强政治建设，提高履职能力，依法推动打好污染防治攻坚战。

全国31个省（区、市）人大环资委负责同志参加会议并交流发言。

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 02 版）