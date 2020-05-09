北京：社区卫生服务中心将建发热筛查哨点

昨天上午，北京市政协举办“健全公共卫生机制，推进健康北京建设”年度提案办理协商会。会上，北京市卫健委副主任高坚通报了提案办理情况，同时介绍了北京市健全公共卫生机制的一系列新举措，包括小汤山医院将研究作为公共卫生应急救治基地，未来将在通州宋庄新址建设现代化市级疾控中心，2022年前实现街道乡镇社区卫生服务中心全覆盖，在社区卫生服务中心建发热筛查哨点等等。

高坚表示，今年农工党北京市委、医药卫生界和政协委员提出需要协商办理的涉及“健全公共卫生机制，推进健康北京建设”的提案15件，其中市卫健委办理8件。经梳理，8件提案共提出建议26条，涵盖公共卫生体系建设、智慧医疗建设、提升基层医疗服务能力、基层公共卫生委员会建设、加强医疗机构建设、加强疾控中心建设等方面，在26条建议中，有25条完全采纳，有1条部分采纳。

推进互联网医院诊疗数据对接和监管

市政协0760号提案提出“完善顶层设计，引导行业主体有序参与智慧医疗发展”“加快全民健康信息平台体系建设，推动医疗健康服务智能化发展”，0932号提案提出“以科技创新为驱动，发挥好医联体的独特优势和作用，加强智慧医疗体系建设”等建议。

对此，高坚表示，目前北京市积极开展智慧医疗建设，在加强信息化建设顶层设计、推进互联网医疗监管等方面开展了多项工作。目前，全市90%以上公立医疗卫生机构已经提供互联网相关的健康医疗信息服务，北医三院、天坛医院作为试点开启了智慧医院建设，92%二级及以上医疗机构都实现了网络预约挂号服务。北京也在积极开发建设北京市互联网诊疗服务监管平台。

“下一步我们将继续推进互联网诊疗服务监管平台和互联网医疗子平台建设，实现互联网医院诊疗数据对接和实时监管。推动各医疗机构通过多种方式，开展医疗机构互联网诊疗服务平台建设，提供线上服务，并且会同市医保局等有关部门，加强对各医疗机构开展互联网服务的事前、事中、事后监管，保障互联网医疗服务规范有序开展，确保群众就医安全。”高坚说。

社区卫生服务中心将建发热筛查哨点

市政协1232号提案提出“在整体医疗制度的设计和建设中，向基层倾斜”“多部门协同，提升基层社区诊疗能力”，1350号提案提出“加强基层公共卫生规范管理措施”“加大基层公共卫生机构的建设”。

高坚表示，下一步，北京将继续强化基层卫生服务体系建设。2022年前，实现街道乡镇社区卫生服务中心全覆盖，新建社区卫生服务中心发热筛查哨点，提高居民基层医疗卫生服务可及性，加强传染病防控的社区基础。

小汤山医院将研究作为公共卫生应急救治基地

在加强医疗机构建设方面，1373号提案提出“应当长期保留北京小汤山医院临时病房区等建设工程”，这一建议已经被采纳。

高坚说，面对突如其来的新冠肺炎疫情，市委市政府决定启用小汤山战备医院。随着疫情形势发展，4月28日最后一名患者出院，小汤山医院全部病区经终末消毒后关闭转入备用。目前，医院正在抓紧进行新建病区全面检查修缮，将按照本市新冠肺炎疫情防控工作总体部署，随时做好应急响应，随时接收新的任务。如遇特殊情况，相关人员随时可返回小汤山医院报到上岗。下一步，小汤山医院将研究作为公共卫生应急救治基地等方案，做到平战结合，有备无患。

将在通州宋庄建设现代化市级疾控中心

1101号提案提出“深化检验检测横向合作”“加强疾控中心在监督执法中的技术支撑作用”，对此，高坚表示，长期以来北京市极为重视各级疾控中心检验检测技术能力的巩固和提升，下一步，本市将重点加强市区疾控中心的基础建设和能力建设，将在通州宋庄新址建设一个融疾病预防控制、科研教学、检验检测为一体的现代化市级疾病预防控制中心，并积极推进各区按照国家标准落实区级疾控机构能力和设备建设，结合首都定位和特点适当调高配置标准，提高疾病预防控制机构检验检测能力，体现“一锤定音”技术支撑。

同时，通过自主探索创新、与科研院所横向技术合作等方式，稳定和激励疾控机构检验检测队伍，推动检验检测技术升级，并建立一支既熟悉检测检验工作又熟悉卫生健康领域法律法规的综合专家队伍。

逐步推行16万应急志愿者分级分类管理

市应急管理局副局长唐明明通过视频形式通报了关于让社会组织参与公共危机治理提案的办理情况。

唐明明表示，市应急局将充分发挥现有近16万应急志愿者的作用，逐步推行应急志愿者分级分类管理，加强应急志愿者培训，规范应急志愿服务模式，鼓励应急志愿者进社区。此外，将会同市教委，以提升学生防灾减灾能力为突破口，以“小手拉大手”的模式，选取部分中小学开展创建应急管理示范学校先行试点。文/本报记者 蒋若静