5月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请北京大学第三医院援鄂医疗队相关负责人和专家回答媒体提问。

据了解，1月26日至4月4日，北京大学第三医院先后三批派出137名医务人员驰援武汉，在同济医院中法新城院区开展重症患者救治工作。

在发布会现场，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍了疫情的相关情况。

5月7日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为吉林本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者645人，重症病例减少5例。

新增无症状感染者16例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察42例，其中来自境外输入10例；尚在医学观察无症状感染者854例，其中境外输入71例。

他说，5月7日，全国现有确诊病例降至260例，为1月20日以来最低；自2月28日以来，首次无新增境外输入确诊病例报告。

米锋说，目前，全国许多省份中小学已有序复学复课，部分高校学生开始返校，对防控工作提出新的挑战。要加快提高核酸和抗体检测能力，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

据了解，1月26日至4月4日，北京大学第三医院先后三批派出137名医务人员驰援武汉。

“我们这个医疗队是一个年轻的，也是一个专业的队伍。”北医三院援鄂医疗队队长、副院长沈宁说，医疗队里90后有75名，占到54.7%。

“我们从1月29日真正进入病房开始接管病人，到4月4日关闭病房，一共收治了189名患者，从2月8日独立接管病房开始，一共收治了102名患者，其中危症的病人有21名，重症79名。”

她说，在初期，医疗队对这种突发呼吸道传染病知之甚少，“即使我们有了当年非典救治以及多年呼吸道传染病或者呼吸道感染性疾病的救治经验，其实在重症病房还是面临了很多困难。”

据悉，北医三院援鄂医疗队采取了多种手段救治重症病人，包括积极开展了各项诊疗技术、发展多学科合作、充分发挥了护理团队的中坚力量等。 文/本报记者 孟亚旭

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武汉复学复课工作平稳有序

5月5日至8日，国务院联防联控机制联络组连续四天检查武汉市第十五中学、武汉外国语学校等5所学校疫情防控工作，就科学精准防控推动复学复课情况进行调研。

湖北省普通高中、中职学校和技工学校毕业年级已于6日开学，按湖北省统一要求，武汉市教职员工和学生都进行了核酸检测。联络组调研后发现，学校均成立了防控工作领导小组，并接受评估验收；开学防疫物资储备和技术条件保障充分，采取设置红外测温门、分流引导标识、健康观察点、留观室等防控措施；实行小班式教学，每班控制在30人左右。学校积极落实各项防控措施，复学复课工作平稳有序。

联络组指出，要在防控中继续做好六个方面的工作：一是落实属地责任，辖区要认真贯彻国家、省市疫情防控标准要求和工作部署。二是落实部门责任，教育部门要落实好行业监管责任和系统防控措施。三是落实单位责任，校长是学校防控的第一责任人，明确各级岗位、教师、校医责任；落实好武汉市建立的1名校医带1名社区医疗卫生机构医务人员、1名疾控人员的“1+2”防控协作机制，快速处置发现问题。四是落实个人和家庭责任，明确学生个人和家长的自身防护要求。五是加强抽查检查，各级政府和行业部门要加强对学校的检查力度，对发现问题及时督促整改。六是完善防控措施，在做好毕业年级安全有序复学基础上，各级各类学校要继续完善防控应急预案，做好防控物资储备，切实保障好师生安全，加快恢复正常教学秩序。 据新华社