随着国内疫情防控形势不断向好，更多学生将陆续返校复学复课，做好中小学复学后疫情防控工作乃当务之急。学校要落实和完善常态化防控举措，巩固疫情防控成果，坚决防止反弹。统筹做好复学复课和校园疫情防控工作，关键要进一步提高常态化防控的精准性，有针对性做好校园科学防护安全，切实有效推动复学复课。

5月7日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议强调，要压实地方和学校责任，做好中小学复学后疫情防控，强化学校相关人员防疫知识培训，加大对条件相对薄弱学校改善卫生基础设施和防疫物资配备支持力度。建立健全各类学校教职工和学生健康状况监测报告制度，按要求落实核酸和抗体检测、隔离观察等措施，切实做到“四早”，以科学精准防控推动复学复课。

目前全国许多省份中小学已经有序复学复课，部分高校学生开始重返校园。一方面，恢复正常的学校生活必不可少，另一方面，在疫情防控常态化条件下，科学有效落实防控措施也至关重要。根据学校学习生活环境、学生年龄不同等具体情况，相关部门与学校应有针对性地落实落细疫情防控细部措施，充分准备好应急处置方案，避免“一刀切”式完成工作。

特别是在中小学有序复学复课过程中，一些行之有效的做法和经验，应及时总结运用并相对固定下来。比如，为严防严控校园内聚集性疫情发生，在入校、上课、就餐等环节，加强日常检测、保持安全距离、分时就餐等防控措施，已基本是各学校执行疫情期间教学工作的“标配”。这样的做法和经验多多益善，应全面总结推广，让更多学校分享运用到实际学习生活之中。

一些中小学复学后疫情防控出现的某些具体问题，应及时纠正改进并总结教训，找出切实可行、操作性强的解决办法，举一反三，防患于未然。半个月来，浙江、河南、湖南等地发生多起复学后中学生在体育课上猝死事件，其中两名学生系戴口罩跑步时突发死亡，引起社会高度关注。现尚未最后确定这两名学生死亡的原因，但学校体育锻炼时是否要戴口罩，成为争议性较大的话题。多名医生和专家就此表示，绝大部分情况下戴口罩跑步不会引起猝死，但在激烈运动时不适宜戴口罩。

由于高考、中考的原因，多数省份的高三、初三年级率先复学复课。体育锻炼有益身心健康，必要的体育素质也是对大多数学生的基本要求，但学生们不可过度训练，一定要在学校和老师的专业指导下，科学地、有计划地恢复锻炼，再有针对性地提高。多个省市已发出通知，在户外运动保持1米或者2米距离时，可以不戴口罩。

5月8日，国家卫健委和教育部组织中国疾控中心、北京市疾控中心等单位制定印发了《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案》和《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》，其中进一步明确，低风险地区校园内学生不需佩戴口罩，教师授课时不需佩戴口罩，不建议托幼机构婴幼儿佩戴口罩。这是职能部门和专业机构就中小学校、托幼机构复学复课后多种场景、环节疫情防控工作做出的技术指引，有关单位和学校应及时自查自纠，全方位排除隐患，进一步科学落实疫情防控措施，将次生意外事件风险降到最低。

北京市初三学生将于5月11日返校复课。5月8日召开的北京市新型肺炎疫情防控工作发布会明确，学生课间活动特别是在操场上活动，在保持距离的情况下可以不戴口罩；中考体育测试不取消，将现场考试改为合格性考试，随学校日常体育课进行等。与两周前北京高三学生复课相比，由于学校类型多、人数多等原因，初三年级开学难度更大一些，校园防疫依然保持“一校一策”，防疫标准不能降低，反而要进一步提高。

随着国内疫情防控形势不断向好，更多学生将陆续返校复学复课，做好中小学复学后疫情防控工作乃当务之急。学校要落实和完善常态化防控举措，巩固疫情防控成果，坚决防止反弹。统筹做好复学复课和校园疫情防控工作，关键要进一步提高常态化防控的精准性，有针对性做好校园科学防护安全，切实有效推动复学复课。（本报评论员 金雨红）