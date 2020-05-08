百万大奖 征集口罩产品创新解决方案

2020年，新冠肺炎疫情的突然来临，对全国人民的生活和工作产生了重大影响。一场力度空前的疫情防控阻击战全面打响，14亿中国人民众志成城，全国一盘棋，实现了疫情防控形势的大逆转。当前，国内疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。

新冠肺炎属于呼吸道传播疾病，佩戴口罩在疾病的防控中是一种最基本的方式。数据显示，2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只。到4月份中国的口罩日产能已高达4.557亿只，2个多月时间里，中国口罩产能提升了超过4倍，不仅供应国内的防控需求，也开始大规模的出口，支援全球的疫情防控需求。

我们在短时间内解决了口罩“有”的问题，但着眼未来，我们还需要“好”的口罩产品。口罩产品在佩戴舒适度、防护效果、原材料、加工工艺及生产效率上都存在一定改进的空间，尤其针对儿童群体，只能迁就使用成人口罩，舒适度及防护效果大打折扣。为此，人民健康联合“纳通医疗”联合举办了”罩焕未来“——口罩创新方案征集活动，面向社会征集对个人（儿童）头面部防护产品，从功能、材料、生产工艺等方面改进现有产品或是完全有颠覆意义的防护产品，在未来为人类的健康提供舒适、可靠的保障。

征集类别：

1、功能改进类：优化现有口罩、头面部防护产品的结构或提出全新的结构设计，提高防护功能及佩戴美观度、舒适度。

2、材料改进类：

(1)提出创新性材料，优于现有市面上口罩过滤材料的滤过效率或大幅度降低现有过滤材料的生产成本，降低气阻，并易于实现产业化；

(2)或对现有材料的改进，增加新的防护功能如杀灭病毒、抗菌抑菌等功能，并可实现产业化。

3、加工改进类：改进口罩、头面部防护产品的生产工艺，提高生产效率。

4、儿童口罩：针对儿童群体，开发适用于儿童面部特征及使用特性的新型防护产品。纳通医疗组织了研发、生产领域相关的专家组成评审小组，对提交的方案进行把关，切实把优秀的设计落实到产品上。

征集要求：

1、以创新产品或改进现有产品为导向，具有良好的产业转化价值；

2、具有创新性，不存在侵犯第三方的专利、著作权、商业秘密、专有技术等知识产权权利的情形。

3、投稿方案应清晰明了，可用文字、图片进行说明；如有样品，请一并提供。

征集须知：

1、有意者请将投稿方案发送至邮箱： kouzhaozj@naton.cn

2、截止日期：2020年5月30日

3、投稿方案一经选用，主办方将与投稿人取得联系，商谈合作事宜；一旦达成合作意向，最高报酬可达100万元。如方案创新性显著，双方可再行协商合作方式及报酬。

特别声明：

1.所有投稿方案、设计图等文件资料以及参赛样品均不予返还。

2.投稿方案的知识产权应清晰，如存在侵犯第三方的专利、著作权、商业秘密、专有技术等知识产权权利的情形，由此引发的法律责任由投稿者自行承担。

3.征集活动动态请关注人民网健康微信公众号及“纳通医疗防护“微信公众号。

4.本次活动最终解释权归主办方所有。

联系方式：

联系人：邓先生 13718508406；范女士（010）83022256

联系邮箱：kouzhaozj@naton.cn

邮寄地址：北京市海淀区澄湾街9号院1号楼

邮编：100094