孩子长期佩戴耳机 耳朵里竟会长出这种“毛”

近日，一位妈妈带着10岁的男孩来到了顺义妇儿医院耳鼻咽喉头颈外科诊室，满脸的担忧，孩子也是一脸的痛苦表情。“大夫，我家孩子最近总说耳闷，听不清楚，还很痒，您看看孩子的耳朵怎么了？”

检查后，发现男孩外耳道内出现一片缩小版的“黑色森林”，原来男孩的耳朵里长了绒毛状真菌丝团，即一种“霉菌”，这个孩子因长期佩戴入耳式耳机，导致外耳道内长时间的潮热不通风，加之小患者喜欢反复掏耳朵导致外耳道真菌病的发生。这样的病例近期不在少数，尤其到了春夏交替季节，气温逐渐升高,加之空气潮湿，温暖的天气为真菌的生长繁殖提供了更加便利条件。

针对患者们近期因外耳道真菌病引发的耳痒、耳聋、耳痛的问题，北京儿童医院顺义妇儿医院耳鼻咽喉头颈外科吴宇华医生结合临床为大家答疑解惑。

外耳道真菌病是什么病？

外耳道真菌病又称耳真菌病，是外耳道皮肤的亚急性或慢性炎性疾病，多数认为系由真菌感染所致，常合并细菌感染。

外耳道真菌病的病因是什么？

1.环境温度和湿度的增加，有利于真菌的生长繁殖。此病好发于热带亚热带地区，高温而潮湿的季节多见。长时间佩戴入耳式耳机，造成外耳道内局部环境潮热度增加。

2.耵聍缺乏：耵聍呈微酸性，耵聍有抑制真菌生长的作用，缺乏耵聍有利于真菌的繁殖。

3.慢性化脓性中耳炎易合并真菌感染。

4.挖耳造成的损伤。频繁掏耳，掏耳的工具不洁。

外耳道真菌病的症状有哪些？

1.早期可无症状，多在体检中偶然发现。

2.真菌侵入上皮后可出现耳内痒、不适、闷胀感。

3.真菌丝和外耳道的脱落上皮等组成痂皮阻塞外耳道，甚至与鼓膜接触时，引起耳鸣和听力下降。

4.真菌合并细菌感染加重时，出现明显的耳痛。

外耳道真菌病怎么治疗？

1.3%过氧化氢溶液（双氧水）清洗真菌团块及痂皮。

2.涂抹抗真菌药物：如达克宁霜等。

3.重症患者全身应用抗真菌药物。

4.合并细菌感染严重者合并全身应用抗菌药物。

外耳道真菌病该如何进行预防？

本例患者因长时间佩戴入耳式耳机，导致外耳道长时间处于潮热不通风状态，这是霉菌生长的最好温床。为此，注重耳卫生将成为预防外耳道炎的关键因素，在日常生活中应从以下三个方面养成良好的生活习惯。

1.要保持外耳道内的通风干燥。

2.要减少佩戴入耳式耳机的时间，防止外耳道内进水。当外耳道进水时，尽量快清理，但切忌用棉签清理，棉签会将外耳道内的耵聍推入更深，导致外耳道内深部存积大量的湿润耵聍，从而促进了霉菌的生长。

3.戒除挖耳习惯。在保持外耳道干燥同时，减少掏耳频次，注意掏耳的工具的洁净，不要用不干净的工具进行掏耳，不要与他人共用掏耳工具。

外耳道真菌病一般在药物治疗后三周即可治愈。开头提到的小患者经三周的药物治疗后，终于治愈，患者的听力也恢复到正常状态。但是这不是治疗的终结，大部分外耳道真菌病很易复发，所以平常生活中我们要更加注意预防。(文/吴宇华)