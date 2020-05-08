复查康复有保障 出院吃上“定心丸”

新华社呼和浩特5月6日电（记者魏婧宇、刘懿德）新冠肺炎治愈出院已有1个多月，池女士仍与医生保持着密切联系。内蒙古自治区第四医院康复科的医生每天通过视频连线指导池女士进行呼吸肌康复训练，还与她约定好时间进行随访复查。在内蒙古，新冠肺炎患者治愈出院后，仍能感受到来自医护人员的关怀。

治愈出院后，池女士开始在医生的指导下锻炼呼吸肌。如今，每天上下午通过视频连线跟着医生做15分钟的锻炼，已成为池女士的习惯。刚开始锻炼时，池女士觉得呼吸操的动作很难，做一会就要休息一会，经过连续锻炼，如今她已能够流畅做完一整套动作。视频另一端的康复科医生们，一边做着动作示范，一边仔细询问池女士的身体情况，根据她的耐受量调整训练强度。

“呼吸操主要锻炼与呼吸相关的肌群，可以改善呼吸困难的情况并增强运动耐力。”内蒙古自治区第四医院医生贾莅莉说，医生根据每一位出院的新冠肺炎患者的身体情况，教他们做适合自己的呼吸操。“有的患者容易气短，先从坐位呼吸操练起，身体适应了以后再进行难度稍大的立位呼吸操；有的患者有颈椎病，在编排呼吸操时就减少头部动作。通过持续训练，出院患者的恢复情况都比较好。”

新冠肺炎患者出院后，仍然接受远程康复指导，这让他们吃下了“定心丸”。来自湖北的胡女士在旅行经过内蒙古二连浩特市时被查出感染新冠肺炎，经过治疗目前已痊愈出院。虽然现在她住在距二连浩特市千里外的海南省，但不时收到来自二连浩特市医院医护人员的询问关怀。

“他们很关心我的身体情况，隔几天就问一次睡眠怎么样、身体有没有不舒服，还提醒我五一假期过后要去当地医院做一次检查。”胡女士说，“离开医院时还有点担心，想着没有医生在身边，要是不舒服了咋办。但是医护人员一直关心着我，定期回访、指导，使我能够安心地康复。”

内蒙古自治区新冠肺炎医疗救治专家组组长、内蒙古自治区人民医院院长孙德俊说，确诊病例出院后，救治专家组的工作还在继续，要对出院患者进行健康管理和随访等，患者出院后2周、4周、3个月、半年，要随访复查核酸，同时查胸部CT、血常规、生化、血氧饱和度，有条件的还要查抗体。

内蒙古自治区第四医院将在5月下旬对7位新冠肺炎出院患者进行第三次随访复查，目前医生们正在根据他们的身体情况确定复查项目。“有位患者说最近脉搏忽快忽慢，考虑到她曾有心律失常，我们准备在常规检查项目外，再给她做一个动态心电图。”贾莅莉说，“患者出院了，医护人员仍会一如既往地关心帮助他们。”