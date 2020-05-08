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垃圾分类是培育公共意识的一个切口

范荣

2020年05月08日11:05 来源：北京日报

专门立法，意味着垃圾分类已经成为广大市民的法定义务，具有某种强制性。垃圾分类井井有条，来源于每一个人的遵规守矩。某种意义上，垃圾分类不只是分拣垃圾的事，也是培育公共意识、推动社会治理的一个典型切口。

随着新版《北京市生活垃圾管理条例》正式实施，北京垃圾分类迈入新阶段。节后首个工作日，市委书记蔡奇专门就生活垃圾分类和物业管理工作进行检查，强调要以这两件“关键小事”撬动基层治理，紧紧依靠人民群众，共建健康美丽家园。同期，为督促法规更好落地，北京市城管执法部门已启动为期3个月的生活垃圾强化执法专项行动，重点查处生活垃圾混堆混放、收运企业混装混运等行为。

法规施行，效果几何？从城管执法部门首次督导的情况看，落实程度有些参差不齐。一些走在前列的小区单位已经结合实际拿出具体办法，有的打造微型垃圾循环系统，贯通厨余垃圾分类、回收、再利用的各个环节；有的创新“净菜上市”模式，对辖区内商超产生的尾菜专收专运，有效化解了分类“痛点”。但另一些小区单位，还处于“只听楼梯响，不见人下来”，崭新的宣传横幅旁边就是破损的垃圾桶，居民随手扔垃圾袋堆成山的情况依然多见。如此种种都说明，垃圾分类要真正从立法规范、呼吁引导化为日常习惯，还有很多现实难题需要攻克。

实行垃圾分类，关系人民群众生活环境，关系节约使用资源，是文明生活水平的重要体现，对此，社会已有普遍共识。从既有问题来看，多半是经验欠缺所致。比如，对于厨余垃圾、可回收物、有害垃圾等类别，人们心里虽说大概有数，但走到垃圾桶前又难免犯嘀咕，最后不管拿准拿不准都“其他”了之。还有就是部分责任主体在认识上仍有欠缺，在管理上还抱着“多一事不如少一事”的态度。实施措施空白，分类指导员未能到岗，精细化服务跟不上，居民参与度自然上不来。

专门立法，意味着垃圾分类已经成为广大市民的法定义务，具有某种强制性。换言之，在这件必须为之的“关键小事”上，循序渐进不等于消极观望，各方都要向前一步、行动起来。居民和单位作为投放主体，首先要在前端动起来，打破路径依赖、备好“两桶一袋”，培养分类投放的好习惯。另外，物业作为垃圾分类管理的直接责任人，也要肩负起自己的职责。一方面，普及分类知识、发挥指导员作用，力促垃圾分类宣传入户入脑入心。另一方面，也要因地制宜、以服务促管理，针对厨余垃圾易脏手等槽点，不妨在垃圾箱房配置感应式洗手池或备好消毒湿巾。比照现实去设计方案，贴着心理去执行规定，一环扣一环，垃圾分类就能落地跑起来。

徒法不足以自行，必要的惩治同样是治理的重要一环。试看那些垃圾分类推行较好的国家和地区，无不靠强化执法落实公民义务。为了有效监管垃圾分类，新加坡政府专门成立巡视队，韩国则在小区垃圾投放处设置摄像头。本市新规在明确权责的同时，也推动建立了综合行政执法机制，要求相关部门加大督导力度。当然，面对千家万户、大小主体，执法部门尤须一把尺子量到底。特别是要理顺垃圾分类前后端，建立从投放、收集、到运输、处理的全流程监管体系，避免“前端分类后端一勺烩”，确保公共治理的公信力。当严管真罚落到每个小区、每家单位，垃圾分类就能打破“理念认同，行动滞后”的怪圈，从时尚走向日常。

垃圾分类井井有条，来源于每一个人的遵规守矩。某种意义上，垃圾分类不只是分拣垃圾的事，也是培育公共意识、推动社会治理的一个典型切口。在立法开启一个全新时期之后，关于垃圾分类，我们一边需要将法律的精神落到实处，一边也需要开启更多的思考：能不能在统一认识的基础上，经过充分的协商，逐步找到符合各个社区自身特性的、行之有效的公约？能不能在部分热心居民的带动下，触动或引导更大范围的群众参与？政府能不能变主导为引导，有效调动居民参与、营造社区氛围？在实践中答好这些问题，我们在法律底线之上，就会再拥有一道道坚实的防护网。垃圾分类这项曾被视作“老大难”的考题，就会不断找到“更优解”。

垃圾分类是好事，也是难事，难就难在它也是对全民生活理念与消费习惯的重塑，对城市治理理念的重塑。北京作为大国之都，作为超大型城市，理应走在前列，盘活社会力量，实现多方联动，让首都治理体系更完善、更顺畅。

(责编：李轶群、许晓华)


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