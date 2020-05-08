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世卫欧洲办事处：欧洲疫情现积极信号

2020年05月08日11:04 来源：北京日报

新华社哥本哈根5月7日电（记者 林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格7日在丹麦哥本哈根举行每周线上新闻例会时说，自4月12日以来欧洲地区每日新增新冠确诊病例数呈下降趋势，这是一个积极信号；但为防疫情反弹，各国放开管制需谨慎渐进。

克卢格说，当前欧洲地区报告确诊病例累计160万例，占全球确诊病例总数的约45%；其中死亡病例近15万例，占全球死亡病例总数的约60%。

克卢格说，自4月12日以来，欧洲地区新增新冠病例数呈下降趋势，出现了“缓慢”但“明确”的积极信号。不过欧洲东部地区疫情仍不容乐观，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等国过去一周确诊病例较快上升。

欧洲地区国家为遏制新冠病毒传播实施了各种管制措施，一些国家正谨慎地逐步放开管制。克卢格提醒各国，需要坚持基本的防疫措施，有计划地逐步解禁，这样才能防止疫情卷土重来。

(责编：李轶群、许晓华)


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