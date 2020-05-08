北京在院治疗新冠肺炎患者降至27例

5月6日，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例，无新增报告本地确诊病例，本市已连续21天境外输入和本地确诊病例“双零”增长。目前在院治疗的患者共有27例。

5月6日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例2例。截至5月6日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院150例，在院24例。

5月6日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至5月6日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，累计出院407例，在院3例，累计死亡9例。

截至5月6日24时，全市已连续21天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（104天）、门头沟区（94天）、怀柔区（90天）、顺义区（88天）、密云区（85天）、石景山区（83天）、大兴区（83天）、房山区（80天）、昌平区（79天）、西城区（77天）、通州区（77天）、丰台区（64天）、东城区（61天）、海淀区（44天）、 朝阳区（21天）。（记者 贾晓宏）