联仁健康董事长：医疗大数据将使健康医疗模式发生改变

自疫情发生以来，大数据、医疗科技等的应用成了“战”疫的亮点和关键点。各地的绿码、定点医院的防疫机器人、以及互联网医院的网上诊治，无不体现出医疗科技及大数据的重要性。这次疫情无疑给医疗健康行业带来了一次发展和变革的契机。

在人类历史上，疫情也曾多次给社会带来破坏，相比以往的防疫措施，此次疫情防疫战又被称为是科技防疫战。这也彰显出，未来在公共卫生方面医疗健康大数据、互联网+医疗、AI智能医疗等将大有作为。

为了在这一市场领域分得一杯羹，2017年开始筹建的联仁健康医疗大数据科技股份有限公司（以下简称：联仁健康）也加入了这一阵地，成为了其中的玩家之一。

联仁健康董事长戴忠表示，国内健康医疗大数据企业经过几年的发展，已经初步形成了一定的竞争格局。

医疗大数据应用广泛 行业竞争激烈

“近几年国内健康医疗大数据行业市场增速超过20%，速度非常快。”戴忠介绍，技术的不断进步和更新迭代，使健康医疗大数据的存储、分析、应用成为可能。尤其在数据融合、数据挖掘、数据清洗、数据分析和模型测试等环节，技术进步速度非常快。

“创新是引领发展的动力，科学技术是第一生产力。”这句话为当下科技企业发展定下了基调。戴忠认为，支撑健康医疗大数据技术进步的三大因素，包括可穿戴智能设备的普及、生物检测技术的进步和IT技术的进步。如今，虽然布局健康医疗大数据的企业数量不断增多，行业竞争愈加激烈。但我国健康医疗大数据行业，仍处于起步阶段，未来增长空间不可小觑。

目前，对于医疗大数据的应用，人们其实并不陌生。戴忠讲到，健康医疗大数据的应用场景非常广泛，除了大家熟悉的远程医疗、互联网医院等内容外，还包括临床辅助决策支持、医保控费和险种开发、医院管理、医疗器械和新药研发、慢病和健康管理等多个方向。目前，已有多家健康医疗大数据公司在这些领域中开展业务，并取得了一定成绩。

面对这样一个大蛋糕，联仁健康作为这一领域的新秀，又该如何获得市场份额？戴忠解释，联仁健康是一家以大数据技术创新为核心动力的健康医疗数字化服务公司。公司在搭建数据湖，数据中台、技术中台、开放平台，即“一湖三台”产品架构布局的同时，将主要业务覆盖在健康医疗大数据、互联网医疗健康、健康医疗产业园三大板块。提供公共卫生、互联网医院、远程医疗、医养结合、健康管理、保险创新、医药研发、医学教育等多种医疗大数据和互联网业务。

行业发展壁垒明显 市场前景乐观

虽说初生牛犊不怕虎，但要在这一领域实现长足发展，不得不正视行业面临的阻碍。“行业内的痛点与壁垒很明显。”戴忠称，在行业发展的过程中存在着数据共享壁垒、数据来源壁垒、应用壁垒和人才壁垒。

戴忠讲到，由于信息系统技术规范、基础信息数据标准的不统一和缺失，我国医疗数据普遍不能互通互认，使各医疗机构的大量医疗数据变成了“数据孤岛”。并且，临床数据基本掌握在各大医院手里，顶级三甲医院掌握着绝大多数优质的数据，中小医院却没有很多数据。这就使收集、运用医疗大数据的渠道和方式很单一。医疗健康大数据企业在收集数据的时候，不仅仅要收集临床数据，还包括日常生活中产生的健康数据。

此外，推动医疗行业大数据应用向更广更深处发展，不能仅聚焦于挂号、电子病历共享、在线问诊与初步分诊等。在戴忠看来这些只是医疗大数据应用价值的冰山一角。他说，在医疗大数据领域，行业需推动数据的应用深度，使其贯穿于整个人类健康中。

除了上述发展壁垒外，戴忠称，人才的匮乏是摆在医疗大数据行业发展前的一道实打实的障碍。不管是医疗机构还是大数据公司，对人才的需求缺口都非常大。这也意味着，社会需培养更多的专业人才，使人尽其用，才能使这一行业有更多的发展潜力和持续的发展源动力。

据业内专家分析，目前，整个医疗行业信息化投入占比在1%左右，当硬件、基础软件完成采购后，预算会向大数据倾斜，因此未来健康医疗大数据领域至少是千亿级的市场。

戴忠表示，健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源，对健康医疗大数据进行深入开发，将带来健康医疗模式的深刻改变。有利于激发深化医药卫生体制改革的动力和活力，提升健康医疗服务效率和质量，扩大资源供给，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求，有利于培育新的业态和经济增长点。（王国菁）