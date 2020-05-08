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“五一”假期消费回暖 餐饮住宿业逐步复苏

2020年05月08日08:51 来源：新华网

　　商务部新闻发言人高峰7日说，“五一”期间全国市场人气明显回升，消费呈现回暖态势。5月1日至5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%。

　　高峰在商务部当日举行的网上例行新闻发布会上说，“五一”期间全国消费市场主要呈现几个特点：

　　促消费活动丰富多样。各地通过举办购物节、发放消费券等各类促消费活动集聚市场人气。上海“五五购物节”开展大规模促消费活动，重点监测商圈客流环比增长68.5%。

　　线上销售增长迅速。全国100余家电商企业踊跃参与第二届“双品网购节”，一些大型电商“五一”期间销售额同比增长30%以上。

　　商品销售较快反弹。“五一”期间，商务部重点监测零售企业家电、日用品、化妆品、服装日均销售额比清明假期分别增长71.1%、53.7%、38.8%和31.2%。

　　餐饮住宿业逐步复苏。“五一”期间，全国餐饮、住宿行业消费复苏指数比清明假期分别增长18.84和15.25个百分点，消费规模已恢复至去年同期七成。

　　生活必需品市场运行平稳。全国百家大型农副产品批发市场粳米、面粉、食用油日均批发价格比节前一周分别下降0.2%、0.2%和0.1%；猪肉、牛肉价格分别下降1.3%和0.2%。（记者王雨萧、陈炜伟）

(责编：许心怡、许晓华)


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