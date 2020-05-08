养成文明习惯 促进全民健康

3月15日，山西省提前启动第三十二个爱国卫生月活动，重点将爱国卫生工作融入复工复产复业复学后的联防联控，并在全社会推广文明卫生习惯促进行动。“山西省委还决定，将本省爱国卫生月拓展为‘爱国卫生季’，旨在为促进全民健康、打赢疫情防控阻击战作出更大贡献。”山西省卫健委健康宣传促进处二级调研员李向凯说。

4月，平遥古城外翠柳青青，蝴蝶飞舞。“平遥古城是世界文化遗产、国家历史文化名城，这里重新开门迎客，我们要努力降低疫情风险。”晋中市平遥县古城街道办的爱国卫生工作者张新颜，坚持每天走街串巷做好消毒、清扫，随时提醒居民和游客注意戴口罩。4月8日，县爱国卫生办工作人员赵华与相关部门一道，前往平遥牛肉集团等单位检查爱国卫生工作。“我们对照检查清单，发现复工企业管理很严格，进入厂区要登记、测体温、戴口罩，每天都有全面消毒。”

4月25日，太原市初三年级和校外高考补习班正式复课。去教室上课健康如何保障，这成了广大家长、学生最关心的问题。而早在一周多前，太原市迎泽区老军营街道办副主任王彩就为这些事忙活起来了。“咱街道有两所中学、一个高考补习班，保证孩子们平安上学，一丝也马虎不得！”

4月17日一早，王彩代表街道办和迎泽区教育局、卫健体局、发改局、应急管理局等10多家部门工作人员组成联合工作组，一行15人走进太原市第三十六中学。“学生近期有没有人去过外地？新安装的自动测温门效果如何？消毒水、口罩等防疫物资够不够用？”王彩拿着验收表，一项一项仔细核实。

校长白振华介绍，为保障初三学生安全复学复课，学校重新布置了整栋教学楼，在一层单独设置隔离室，二层以上每层楼只安排两个教室，且分布在楼层两头，课桌也隔开排列，保持相对距离。学校还对任课老师的健康状况做了排查，并拟定了包括应急疏散通道、学生午餐送饭等内容的一系列预案，确保校园管理安全。

“逐人筛查、闭环管理、清洁消毒、分散食宿……每一项检查都要相关部门人员签字，只有验收表每项都签字了，才允许学校开学。”王彩说，近几天，她把辖区的学校跑了个遍，基本都达标了。

随着生产生活逐步恢复，公共场所人员流动明显增多。为减少疾病传播风险，山西省加强爱国卫生运动的宣教，纠正各类不文明卫生习惯，增强居民健康意识。

太原市城乡管理行政执法局迎泽区分局迎泽公园中队长宁文广每天都要到迎泽公园转几圈。迎泽公园是市区最大的公园，一圈下来要走两万多步，他一天至少走三四圈。从3月份开始，逛公园的游客就多了。宁文广说，他和同事们上街检查的目的，在于促进大家培养良好的卫生习惯。

太原市健康教育中心主任李飞介绍，疫情防控中，他们制作了通俗易懂、图文并茂的《公众预防指南》，深入建筑工地、工业园区、煤矿厂房、公交车站等56家企业、单位现场讲解，并通过广播电台、短视频、微信群、官方网站持续滚动科普，目前已有上百万受众接受健康指导。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 04 版）